Apple já disponibilizou o iOS 15.3 beta 1 para programadores

Como já é normal, a Apple após lançar uma versão ao público, prepara de imediato uma nova para os programadores. Como tal, dias depois do lançamento do iOS 15.2, está disponível o iOS 15.3 beta 1.

Além do iOS 15.3, a Apple também está a trabalhar no watchOS 8.4 e no tvOS 15.3.

O que virá de novo no iOS 15.3?

A Apple disponibilizou uma nova beta, agora para o iOS 15.3. Nesta versão esperam-se as funcionalidades que foram prometidas na apresentação do iOS 15 e que até agora ainda não foram implementadas.

Conforme temos visto, em cada rodada de novas versões, a empresa de Cupertino lança mais uma mão-cheia de novidades. Assim, espera-se que esta versão traga suporte para o Controlo Universal.

Este recurso, originalmente anunciado na WWDC em junho, estava programado para ser lançado neste outono, mas foi adiado até 2022.

A Apple nesta versão não colocou nenhuma informação. Eventualmente aparecerão algumas novidades no decorrer da utilização.

A empresa também está a lançar o tvOS 15.3 beta 1 para programadores, bem como um novo HomePod beta para quem está a testar o AppleSeed beta. Há também a primeiro beta do watchOS 8.4.

E quando sairá esta versão para todos?

Estas versões betas agora estão oficialmente disponíveis para programadores. No entanto, foi encontrado código oculta numa beta do macOS 12.2 que tinha a indicação “Winter2022,”.

Portanto, isto poderá indicar que a Apple espera lançar as novas versões entre janeiro e março do próximo ano.

