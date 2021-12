Apple lança iOS 15.2, watchOS 8.3 e tvOS 15.2 para todos os utilizadores

Como era esperado, a Apple, depois de lançar a versão RC, iria agora lançar para todos o iOS 15.2, watchOS 8.3 e tvOS 15.2. Estas novas versões dos sistemas operativos trazem várias novidades que haviam sido prometidas anteriormente.

O iOS 15.2 traz algumas alterações notáveis para os utilizadores de iPhone e iPad. Como exemplo a funcionalidade Legado Digital... mas há mais!

O que traz o iOS 15.2 de novo?

O iOS 15.2 inclui o relatório de privacidade das aplicações, o programa de legado digital, e outras funcionalidades e correções de erros para o iPhone.

Privacidade

O relatório de privacidade das aplicações, em Definições, mostra a frequência com que as aplicações acederam à sua localização, fotografias, câmara, microfone, contactos, etc. nos últimos sete dias, assim como a respetiva atividade de rede.

ID Apple

O legado digital permite-lhe indicar pessoas como contactos de legado. Em caso de falecimento, estas pessoas poderão aceder à sua conta iCloud e informação pessoal.

Câmara

Um controlo de macro que permite mudar para a lente ultra grande angular para capturar fotografias e vídeos macro pode ser ativado nas Definições, no iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Aplicação TV

O separador Loja permite -lhe explorar, comprar e alugar filmes, tudo num só local.

CarPlay

Mapa da cidade melhorado na aplicação Mapas, com detalhes como faixas de mudança de direção, placas centrais, ciclovias e passadeiras, disponível em cidades suportadas.

Esta versão também inclui as seguintes melhorias para o iPhone:

Ocultar o meu e-mail está disponível na aplicação Mail para os assinantes de iCloud+ criarem endereços de e-mail únicos e aleatórios.

O serviço Encontrar pode localizar o iPhone por um período até cinco horas quando está no modo de poupança de energia.

A aplicação Bolsa permite-lhe ver a moeda de um símbolo e o desempenho desde o início do ano nos gráficos.

As aplicações Lembretes e Notas já permitem apagar ou alterar o nome de etiquetas.

Esta versão também inclui correções de erros para o iPhone:

Siri podia não responder enquanto o VoiceOver estava em execução e o iPhone bloqueado.

As fotografias ProRAW podiam aparecer com sobre exposição ao serem visualizadas em aplicações de edição fotográfica de terceiros.

Os cenários do HomeKit que incluem uma porta de garagem podiam não ser executados a partir do CarPlay com o iPhone bloqueado.

O CarPlay podia não atualizar a informação de “A reproduzir” de algumas aplicações.

As aplicações de streaming de vídeo podiam não carregar conteúdo em modelos de iPhone 13.

Os eventos do calendário podiam aparecer no dia errado para utilizadores do Microsoft Exchange.

E o que há de novo no watchOS 8.3?

O Apple Watch também recebeu uma nova versão e com melhorias importantíssimas. Portanto, o watchOS 8.3 inclui novas funcionalidades, melhorias e correções de erros:

Suporte para o relatório de privacidade das aplicações para registo do acesso a dados e aos sensores.

Resolução de um problema que podia fazer com que as notificações interrompessem inesperadamente as sessões de Atenção Plena de alguns utilizadores.

Há várias novidades já exploradas à medida que forma lançadas nas versões beta. Entre elas, as novas características dos AirTags.

HomePod Software 15.2 também já fala novos idiomas

Após o lançamento do iOS 15.2, tvOS 15.2 e outras atualizações de software, a Apple também lançou hoje o HomePod Software 15.2.

Para além de acrescentar as novidades do novo Apple Music Voice Plan, a atualização permite a utilização das línguas holandesa e russa para a Siri no HomePod, sugerindo que o HomePod mini está a chegar em breve a mais países.

Enquanto a Siri no iOS está disponível em dezenas de línguas, a Siri no HomePod só funciona nas línguas nativas dos países onde o produto está oficialmente disponível.

Com o HomePod Software 15.2, a Apple adicionou oficialmente apoio holandês e russo à língua da Siri.