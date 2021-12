CHUCB: primeira cirurgia pouco invasiva do punho usando NanoScope

A ciência, direcionada para a medicina, tem evoluído significativamente, e atualmente há soluções simplesmente incríveis. O Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) realizou, recentemente, a primeira cirurgia minimamente invasiva do punho com recurso ao NanoScope.

Esta tecnologia foi lançada nos Estados Unidos da América em 2019 e este ano começou a ser utilizada em Portugal.

NanoScope tem um terço do tamanho dos artroscópios convencionais

Este procedimento inovador, através do qual os cirurgiões ortopedistas introduzem, na área afetada, uma câmara do tamanho de uma agulha com 1,9 mm permite tratar ou diagnosticar lesões articulares. Desta forma, o doente consegue também ter uma recuperação muito mais rápida e sem cicatrizes cutâneas.

Para Cláudia Santos, ortopedista do CHUCB, com experiência na área da cirurgia da mão e do punho, a diferença consiste no artroscópio utilizado, o NanoScope, que apresenta um terço do tamanho dos artroscópios convencionais e que, desta forma...

permite visualizar todas as estruturas da articulação, cartilagens, ossos, ligamentos e até os tendões, através de um “mini microscópio"

Com esta técnica artroscópica aliada à «nanotecnologia» podem ser diagnosticados em consultório, com recurso a uma simples anestesia local, quistos sinoviais, roturas de ligamentos, conflitos osteoarticulares, instabilidades cúbito-carpais e outras, sendo estes depois tratados através da mesma tecnologia, em bloco operatório ou em ambulatório, com recurso a anestesia geral ou local.

Na realização desta técnica com o método WALANT (Wide Awake Local Anesthetic No Tourniquet procedure) é possível conseguir dar uma resposta mais célere às necessidades dos seus doentes.