iOS 15.2 beta 2 também trouxe uma novidade para a app Encontrar

Com a saída da versão beta do iOS 15.2, os utilizadores ganharam várias novidades quer ao nível da privacidade, quer ao nível da segurança. Depois de termos abordado a opção Ocultar o meu e-mail, assim como mais uma funcionalidade do Legado Digital, agora trazemos a opção "Objetos que me podem localizar".

Esta novidade foi introduzida na app Encontrar e tem como objetivo informar o utilizador se existem etiquetas localizadoras de terceiros a "espiar" os seus movimentos. Mas, a novidade pode não ser assim tão interessante!

iOS 15 beta 2 trouxe muitas novidades...

A segunda versão beta do iOS 15.2 chegou na passada terça-feira. Conforme demos a conhecer, a Apple continua com o seu plano de lançamento após o lançamento do iOS 15.1 algumas semanas atrás.

As novidades encontradas até agora nesta nova beta seguem a linha da primeiro beta: novos relatórios de privacidade para aplicações, modificações no sistema de chamadas de emergência e o tão falado redesenho de notificações na central de notificações.

Além disso, esta versão incluiu novos recursos na aplicação Encontrar para permitir ao utilizador detetar se há um dispositivo próximo compatível com a Rede Encontrar que o pode estar a "vigiar".

Uma reviravolta nos princípios básicos da privacidade

O novo iOS 15.2 beta 2, introduz novas características na colocação de objetos dentro da aplicação Encontrar. Quando acedermos à aplicação e tocarmos em 'Objetos', estaremos a aceder aos nossos próprios dispositivos compatíveis com a rede, que podemos localizar a partir do nosso iPhone.

Contudo, há duas novas opções: "Itens que me podem localizar" e "Ajudar a devolver itens perdidos".

A primeira opção permite-nos detetar se existem itens próximos compatíveis com a Rede Encontrar que possam estar a ser utilizados para nos seguir e que pertençam a outras pessoas. Se existir tal item nas proximidades, a aplicação fornecerá informação sobre como apagá-lo ou desativá-lo de modo a que não possa ser utilizado como localizador.

Por outro lado, a ferramenta "Ajudar a devolver objetos perdido" permite ao utilizador devolver itens perdidos recorrendo a um scan do item para aceder à informação do proprietário. É uma renomeação da antiga função "Identificar item encontrado".

Apple quer proteger o utilizador, mas não estará a beneficiar o larápio?

Este movimento da Apple não é mais do que uma proteção para o utilizador, para evitar ser detetado por elementos compatíveis com a rede. Isto porque sendo uma rede gigante, poderá ser usada para práticas pouco honestas, como utilizar estes dispositivos para seguir alguém, espiar os seus movimentos e outros atos que já passem para o lado do crime.

Contudo, também é uma realidade que este "scan" irá permitir aos larápios fazer um rastreio de forma a perceber se o "objeto de desejo" não terá uma etiqueta localizadora, ou um AirTag. Aliás, a Apple ensina mesmo a desativar o próprio AirTag ou outro dispositivo compatível com a Rede Encontrar.

Estas funcionalidades por um lado trazem mais segurança a cada um de nós, mas por outro os AirTags podem perder o seu efeito.