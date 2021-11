4 smartphones Cubot para aproveitar neste Dia dos Solteiros

A Cubot também se juntou a este dia de promoções e colocou alguns dos seus produtos em promoção. Neste artigo apresentamos quatro smartphones com preços entre os 100 e os 200 €, com opções de smartphones robustos.

Venha conhecer estes smartphones Cubot.

Cubot X50 - 190,59 €

A primeira sugestão vai para o Cubot X50, um smartphone de gama média, com um módulo de câmaras que garante bons resultados fotográficos, com um ecrã generoso e uma bateria com capacidade para um dia inteiro de utilização.

Principais especificações: Ecrã : IPS, 6,67" FullHD+

: IPS, 6,67" FullHD+ Processador : Helio P60

: Helio P60 RAM + Armazenamento : 8+128 GB

: 8+128 GB Câmaras Traseiras : 64 MP (wide) + 16MP (ultra wide) + 5 MP (macro) + 0,3 MP

: 64 MP (wide) + 16MP (ultra wide) + 5 MP (macro) + 0,3 MP Câmara Frontal : 32 MP

: 32 MP Ligações : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2, NFC, OTG, USB Tipo-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.2, NFC, OTG, USB Tipo-C Sensores : Impressões digitais na lateral

: Impressões digitais na lateral Bateria: 4500 mAh

Cubot MAX 3 - 122,60 €

O Cubot MAX 3 é uma opção mais acessível, mas com particularidades interessantes. Por exemplo, tem um ecrã de 6,95" o que é bastante generoso, quase a bater na opção tablet. A bateria, por sua vez, tem também uma grande capacidade, de 5000mAh, e já oferece, por exemplo, tecnologia NFC.

Principais especificações: Ecrã : IPS, 6,95" HD+

: IPS, 6,95" HD+ Processador : Helio P22

: Helio P22 RAM + Armazenamento : 4+64 GB

: 4+64 GB Câmaras Traseiras : 48 MP (wide) + 5 MP (macro) + 0,3 MP

: 48 MP (wide) + 5 MP (macro) + 0,3 MP Câmara Frontal : 16 MP

: 16 MP Ligações : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 5.0, NFC, USB Tipo-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 5.0, NFC, USB Tipo-C Sensores : Impressões digitais na lateral

: Impressões digitais na lateral Bateria: 5000 mAh (33W)

Cubot KingKong 5 Pro - 150,37 €

Este modelo Cubot KingKong 5 Pro já entra nas opções robustas, contando, portanto, com as certificações associadas IP68 e IP69K, à prova de água, poeiras, choques e jatos de água. A bateria deste modelo é de 5000 mAh que, segundo a marca permite alcançar 3 dias de utilização.

Principais especificações: Ecrã : IPS, 6,1" HD+

: IPS, 6,1" HD+ Processador : MT6762

: MT6762 RAM + Armazenamento : 4+32 GB

: 4+32 GB Câmaras Traseiras : 48 MP (wide) + 5 MP (macro) + 0,3 MP

: 48 MP (wide) + 5 MP (macro) + 0,3 MP Câmara Frontal : 8 MP

: 8 MP Ligações : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0, NFC, USB Tipo-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0, NFC, USB Tipo-C Sensores : Impressões digitais na traseira

: Impressões digitais na traseira Bateria : 5000 mAh

: 5000 mAh Certificações: IP68 e IP69K

Cubot KingKong 7 - 197,24€

A última sugestão em promoção neste 11.11 vai para o Cubot KingKong 7 que apresenta especificações ligeiramente superiores ao 5, nomeadamente ao nível do processador, ecrã e das câmaras.

Principais especificações: Ecrã : IPS, 6,36" FullHD+

: IPS, 6,36" FullHD+ Processador : MT6762

: MT6762 RAM + Armazenamento : 8+128 GB

: 8+128 GB Câmaras Traseiras : 64MP (wide) + 16MP (ultra wide) + 5 MP (macro)

: 64MP (wide) + 16MP (ultra wide) + 5 MP (macro) Câmara Frontal : 32 MP

: 32 MP Ligações : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth4.2, NFC, USB Tipo-C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth4.2, NFC, USB Tipo-C Sensores : Impressões digitais na traseira

: Impressões digitais na traseira Bateria : 5000 mAh

: 5000 mAh Certificações: IP68 e IP69K

Todos estes smartphones estão em promoção do 11.11, disponíveis entre hoje e amanhã.

Cubot - 11.11