Apple lançou o iOS 15.2 beta 2 para os programadores

No tradicional caminho até à versão final, a Apple disponibilizou mais uma versão beta do iOS 15.2. Agora, esta beta 2 veio corrigir pequenos bugs e incluir a opção Ocultar o meu e-mail na aplicação Mail para assinantes do iCloud+ e há igualmente novidades ao nível da segurança de comunicação na app Mensagens.

Esta versão está estável e afina algumas funcionalidades anteriores, além das já mencionadas correções e inserções.

O que traz o iOS 15.2 beta 2?

A nova versão que a Apple lançou a algumas horas do iOS 15.2 beta 2 está disponível para programadores. Segundo o site developer.apple, o número da versão do iOS 15.2 beta 2 é 19C5036e.

Além desta versão, a Apple também lançou o iPadOS 15.2 beta 2 e lançou o macOS 12.1 beta 2. Entretanto, também já saíram as novas betas do watchOS 8.3 e tvOS 15.2.

Conforme referido anteriormente, o iOS 15.2 traz algumas mudanças notáveis ​​para os utilizadores de iPhone e iPad.

Concretamente, esta versão adicionou o recurso “Relatório de privacidade das aplicações” dentro da aplicação Definições. Com isso, os utilizadores agora podem ver os dados que foram acedidos por cada programa, incluindo apps de terceiros e apps da Apple.

Após o lançamento do iOS 15.2 beta 2 para programadores, a Apple confirmou que a atualização permite recursos de segurança de comunicação infantil no iMessage (Mensagens). No entanto, a atualização também adiciona a opção “Ocultar o meu e-mail” diretamente na aplicação de Mail para assinantes do iCloud +.

“Ocultar o meu e-mail” foi anunciado no início deste ano como parte do iOS 15 e macOS Monterey. Esta funcionalidade permite que os utilizadores façam uma gestão mais segura dos seus endereços de e-mail, podendo inserir um endereço aleatório para fazer login em aplicações e sites como forma de garantir a privacidade dos dados.

Embora este recurso já estivesse parcialmente disponível no iOS e macOS, o Ocultar o meu e-mail agora está disponível na aplicação de Mail da Apple.

Com as últimas versões beta dos sistemas operativos da Apple, os utilizadores podem simplesmente tocar no campo “De” para ativar a opção “Ocultar o meu e-mail”, conforme imagem em cima. Isso permitirá que seja enviado um e-mail para outras contas sem ser identificado com o seu endereço de e-mail real.

Claro, os utilizadores ainda podem criar endereços de e-mail aleatórios através das definições do iCloud no iPhone, iPad e Mac. Esta alteração apenas expande o recurso a mais utilizações, já que antes os utilizadores não podiam enviar um e-mail normal com o seu endereço principal escondido.

Mantenha o seu endereço de e-mail pessoal privado, criando endereços únicos e aleatórios que encaminham para a sua caixa de entrada pessoal e podem ser excluídos a qualquer momento. É importante notar que Ocultar o meu e-mail faz parte do iCloud +, que é o que a Apple agora chama de planos de assinatura paga do iCloud. Os assinantes do iCloud + também têm acesso ao Reencaminhamento privado para ocultar o seu endereço IP da rede e evitar o seguimento online.

Descreveu assim a Apple esta sua nova afecionalidade.

Mais segurança na comunicação da app Mensagens

Nesta beta, a empresa também confirmou o suporte para o novo recurso de segurança de comunicação na aplicação Mensagens. Este é um dos recursos que a Apple anunciou pela primeira vez em agosto, mas acabou por atrasar a sua implementação.

Convém referir que o anúncio original em agosto incluía três recursos diferentes: deteção de CSAM para fotos do iCloud, atualizações para a Siri e Pesquisa para lidar melhor com situações inseguras e segurança de comunicação nas Mensagens.

O lançamento desta versão iOS 15.2 beta 2 inclui apenas o novo recurso de segurança de comunicação no Mensagens. Não inclui deteção de CSAM e não inclui a Siri e a Orientação de pesquisa. Não há prazo para o lançamento do polémico recurso de deteção de CSAM, mas a Apple diz que as atualizações da Siri e da Pesquisa vão chegar ainda este ano.

Portanto, em termos básicos, este recurso de comunicação da app Mensagens serve para alertar as crianças ao receber ou enviar fotos que contenham nudez, embora o recurso não esteja ativado por predefinição. Em vez disso, um pai ou responsável pode incluir o seu filho no recurso através da Partilha com a família.

Quando uma criança recebe uma imagem na aplicação Mensagens que contém nudez, a foto fica desfocada. A criança será então avisada e presenteada com recursos que podem ajudá-la, mas ela terá a opção de continuar e visualizar a imagem. Proteções semelhantes também estão disponíveis para quando uma criança tenta enviar uma imagem que contém nudez.

Do ponto de vista de privacidade e segurança, é importante observar que o Mensagens analisa os anexos de imagens para verificar se uma foto contém nudez. A criptografia ponta a ponta das mensagens é mantida e nenhuma indicação de nudez é deixada no dispositivo do utilizador.