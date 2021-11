Quer uns auriculares Bluetooth baratos? Temos sugestões da QCY abaixo dos 35 €

Os auriculares com fios são cada vez mais deixados dentro da gaveta, dando lugar aos pequenos earbuds Bluetooth, com uma caixa de transporte compacta e que ainda serve de carregador. Existem opções de marcas com nomes sonantes, mas que têm preços demasiado elevados. Para quem não quer pagar muito, existem inúmeras outras marcas com opções de qualidade, como é o caso da QCY.

Assim, trazemos-lhe algumas sugestões, com diferentes formatos e preços que não ultrapassam os 35 €.

Earbuds QCY T13

A primeira das sugestões vai para os QCY T13. São uns auscultadores Bluetooth com o design típico com a haste mais comprida que vêm com Bluetooth 5.1 e têm controlos por toque.

Trazem 4 microfones que ajudam a fazer um cancelamento de ruído durante as chamadas. O driver de som tem 7,2mm e existe uma app para smartphone, para controlar alguns parâmetros dos earbuds. Por exemplo, têm modo de dormir, onde os botões deixam de responder ao toque.

Quanto à autonomia, a marca garante 30 horas, já a contar com o carregamento feito pela caixa de transporte. Graças ao carregamento rápido, 5 minutos de carga vão permitir uma utilização de reprodução de música por uma hora. A autonomia de cada auricular ronda as 3 horas.

A partir de amanhã, nas promoções 11.11, os QCY T13 estarão disponíveis por 20,70 €, já com taxas incluídas.

QCY T13

Earbuds QCY HT03

Os auriculares QCY HT03 vêm com Bluetooth 5.1 e já trazem tecnologia de cancelamento ativo de ruído, o que é uma vantagem para quem, por exemplo, anda de transportes públicos ou trabalha numa empresa com máquinas sempre a funcionar. Estes modelos mais acessíveis tendem a ter um bom desempenho na minimização deste tipo de "ruído de fundo".

Além do ANC, também tem cancelamento de ruído durante as chamadas e tem um modo "transparente" que, ao contrário dos anteriores, aumenta o som de tudo o que está à sua volta, sem que seja necessário tirar os auriculares para comunicar com outras pessoas, por exemplo.

Em termos de autonomia, a marca garante reprodução de 6 horas com ANC desligado, por auricular, e mais 24 horas com a caixa.

Estes são os mais caros do rol, com um preço de 32,25 € (a partir de amanhã).

QCY HT03

Earbuds QCY T16

O desing dos QCY T16 já é do tipo botão, acabando por ser mais discreto. Vem com Bluetooth 5.2, suportam ligação TWS e são compatíveis com AptX. Para jogadores têm ainda um modo de baixa latência.

Suportam carregamento rápido e, em 10 minutos, proporcionará autonomia para 1 hora de reprodução. A bateria total pode ir até às 22h de autonomia. Cada auscultador terá autonomia para 5,5 horas.

O preço deste produto é de 29,10 €, com envio gratuito. A promoção inicia amanhã, a 11 de novembro.

QCY T16

Earbuds QCY T17

Finalmente, destacamos os QCY T1, também em formato de botão, mais pequenos, como Bluetooth 5.1 e controlo tátil. Oferecem também cancelamento de ruído durante as chamadas e modo de jogo de baixa latência.

Estes são os que oferecem uma maior autonomia. São 7,5 horas para cada auricular. Já com a caixa são oferecidas mais 26 horas.

O preço, no entanto, é o mais baixo, a partir de amanhã. Estarão disponíveis por 17,61 €.

QCY T17