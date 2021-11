Samsung Galaxy S21 FE com Exynos 2100 já corre Android 12

Com avanços e recuos, o Samsung Galaxy S21 FE será mesmo apresentado pela empresa sul-coreana e, ao que tudo indica, deverá acontecer no arrancar de 2022. Um dos motivos para o adiamento do seu lançamento poderá estar relacionado com a escassez de componentes, mas nenhuma destas informações foi confirmada oficialmente.

Agora, um teste de benchmark revelou mais alguns pormenores deste futuro smartphone, nomeadamente, o processador escolhido e o sistema operativo que irá estrear.

Foi no site do Geekbench que foi encontrado um teste de benchmark ao modelo SM-G990E. Trata-se, ao que tudo indica, do Samsung Galaxy S21 FE. O teste agora descoberto apresenta algumas informações importantes.

A primeira delas prende-se com o processador. A verdade é que se esperava que o Galaxy S21 FE fosse lançado com um processador da Qualcomm, concretamente, com o Snapdragon 888. No entanto, neste documento, surge o Exynos 2100 listado. Na verdade, este é o processador que equipa a versão internacional da linha Galaxy S21, o que acaba por até fazer algum sentido, considerando que a versão FE nada mais é que uma opção mais acessível do topo de gama.

A outra informação relevante está relacionada com o sistema operativo. O Galaxy S21 FE deverá, portanto, vir de fábrica já com Android 12. Esta é uma boa notícia para todos os que têm esperado ansiosamente pelo lançamento do smartphone da edição de fãs da Samsung.

As pontuações são também elas relevantes, mas nada que surpreendam dentro da gama. Na versão 5.4.1 do Geekbench, o modelo SM-G990E atingiu a pontuação de 1104 em single-core e de 3220 em multi-core. O Samsung Galaxy S21 5G tem uma pontuação atualmente, com a mesma versão da aplicação de testes de 1064 e 3050 pontos, em sigle-core e multi-core, respetivamente.

O smartphone deverá ser lançado a 4 de janeiro de 2022, segundo avançam os mais recentes rumores.