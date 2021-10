iOS 15.2 beta 1 está em desenvolvimento pela Apple e os programadores já o podem testar

Esta semana foi aproveitada pela Apple para lançar ao público os seus mais recentes sistemas operativos. Entre eles estava o iOS 15.1 que trouxe mais estabilidade e correções necessárias aos iPhones. Contudo, como é tradição, a empresa libertou já a evolução deste sistema e os programadores podem trabalhar na nova versão iOS 15.2 beta 1.

Há já a olho nu algumas novidades que vamos explorar.

O iOS 15.1 foi o lançamento que veio trazer aos iPhone mais estabilidade, correção de pequenos problemas e a libertação de novidades que haviam sido prometidas lá atrás na WWDC 2021. Contudo, a empresa de Cupertino trabalha já nos melhoramentos de algumas áreas que podem e devem ser olhadas de um ponto de vista diferente.

iOS 15.2 beta apresenta resumo de notificação redesenhado

A Apple tem uma opção de Notificações que prepara ao utilizador um resumo das suas notificações programadas. Em Definições > Notificações o utilizador poderá ativar o Resumo programado que irá mostrar um resumo de notificações todos os dias a uma hora específica.

Deste modo, o utilizador pode reduzir o número de interrupções ao longo do dia e, depois, ficar a par de tudo a uma hora conveniente.

Foi aqui que a Apple interveio para dar um novo aspeto a este resumo. Basicamente deu um design mais limpo para ter de facto aspeto de resumo, como podemos ver nas imagens em baixo

Segundo a Apple, este resumo é ordenado de forma inteligente por prioridade, com as notificações mais relevantes na parte superior, para que o utilizador possa atualizá-lo rapidamente.

Relatório de privacidade das aplicações

Este recurso vem na sequência do investimento feito pela empresa nas versões anteriores. Isto é, depois de ser introduzido no iOS 14.5 a App Tracking Transparency, uma funcionalidade que entrega nas mãos dos utilizadores a vontade de ser ou não seguido pelas aplicações e páginas, a Apple vai agora um passo adiante.

Se for a Definições > Privacidade > Relatório de privacidade das aplicações, terá aí dentro inicialmente o botão para ativar o serviço. Depois, com o normal desenrolar da atividade no smartphone oi tablet, o utilizador terá os domínio contactados diretamente por cada aplicação.

Segundo a Apple, esta secção que foi colocada nas Definições, permite ao utilizador ver quantas vezes as aplicações têm acesso à sua localização, fotos, câmara, microfone e contactos durante os últimos sete dias. Também mostra quais as apps que entraram em contacto com outros domínios e há quanto tempo eles os contactaram.

Em resumo, além de algumas correções de segurança, que a Apple aproveita sempre para fazer, otimizações e outros melhoramentos, a empresa está a acrescentar mais funcionalidades que vêm refinar o que já existe.

Além do iOS 15.2 beta 1, a Apple disponibilizou também o iPadOS 15.2 beta 1, o watchOS 8.3 beta 1 e o tvOS tv.2 beta 1.