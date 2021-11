App Via Verde: Carregar o seu veículo elétrico nunca foi tão simples

Quem acompanha o segmento dos veículos elétricos, tem-se certamente apercebido que há várias ferramentas e apps a serem disponibilizadas. No Pplware já apresentamos, por exemplo, a app miio, uma app indicada pelos condutores de carros elétricos. Esta app é gratuita e disponibiliza todas as informações necessárias.

Hoje damos a conhecer a app Via Verde que visa simplificar os carregamentos elétricos do seu veículo com o serviço Via Verde Electric.

Mais de dois mil pontos de carregamento elétrico disponíveis na app Via Verde

O Via Verde Electric é um serviço que permite o pagamento do carregamento de veículos elétricos ou híbridos através da app Via Verde (Android e iOS), abrangendo toda a rede pública disponível em Portugal Continental. Este serviço permite a utilização dos postos de carregamento elétrico sem haver a necessidade de um cartão físico, sendo essa uma experiência 100% digital.

Com a app da via verde descubra postos de carregamento perto de si, com a indicação da potência e nível de ocupação. Pode filtrar os postos disponíveis por tipo de localização (parque de estacionamento, autoestradas, via pública,...), tipo de tomada ou potência.

O serviço Via Verde Electric permite-lhe carregar o seu veículo em todos os postos da rede pública nacional, mas também nas autoestradas, graças à rede complementar de carregamentos elétricos Brisa.

A app permite o pagamento por Débito Direto através da sua conta Via Verde e assim saber sempre quanto gastou através do seu histórico de carregamentos, sem ter que esperar por uma fatura ao final do mês. Pode ainda controlar todo o processo de carregamento através da app Via Verde, sem necessitar de qualquer cartão.

Se tem um carro elétrico, experimente já esta app.