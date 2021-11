Com a chegada das apps do Android ao Windows 11, os utilizadores ganharam uma nova liberdade para poderem ter as suas ferramentas favoritas dentro deste sistema. Tudo fica mais independente e mais simples de usar.

Claro que de imediato surgiram ferramentas de apoio, para dar mais alguma liberdade aos utilizadores. São pequenas, mas úteis ferramentas, que tornam tudo mais simples. Uma delas, o WSATools, desapareceu agora da loja de apps da Microsoft, sem ter sido dada qualquer justificação.

Por agora, e mesmo estando disponível para os Insiders, é possível correr apps Android diretamente dentro do Windows 11. Sem depender de qualquer smartphone, os utilizadores correm estas apps e têm toda a liberdade que esperavam ter.

Estando em testes, a Microsoft acabou por limitar o acesso às apps, limitando a apenas 50 propostas. Estas podem ser obtidas diretamente da loja de apps da Amazon, escolhida pela gigante do software para disponibilizar estas propostas.

Claro que a Microsoft, tal como acontece em qualquer Android, permite que sejam instaladas apps de forma paralela, recorrendo ao APK e com o sideloading. É neste ponto que entra a app WSATools, que facilita e automatiza o processo, com todas as ferramentas necessárias.

Foi precisamente esta ferramenta que foi removida da loja de apps da Microsoft. Sem qualquer justificação, o WSATools desapareceu deste ponto de disponibilização de software, onde até agora estava disponível para instalação.

WSATools has currently been removed from the store. Microsoft (not me) pulled the app so it's not available anymore. I have no idea if it was intentional or not, or what are the reasons. I got a mail with zero explanations...



Sigh. If anyone can help here, I'd be really grateful