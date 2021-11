A privacidade dos utilizadores tem sido uma preocupação crescente do WhatsApp. Muitas das novidades que têm surgido neste serviço querem aumentar este elemento e trazer ainda mais confiança a quem escolhe este serviço.

Com novidades constantes, o WhatsApp tem tentado melhorar nesta área e agora tem uma novidade importante. A mais recente beta do Android recebeu uma melhoria que dá aos utilizadores a possibilidade de terem ainda mais privacidade, com uma simples mudança.

As novidades, em todas as áreas parecem não abrandar no WhatsApp. Muitas delas são ainda testes de alterações que o serviço quer implementar e que precisa avaliar antes de lançar de forma global para os utilizadores.

Estas focam-se em várias áreas e procuram tornar este serviço de mensagens ainda melhor. São, por exemplo, formas de usar o WhatsApp em mais plataformas, de forma isolada, ou melhorias importantes na privacidade e na visibilidade que os utilizadores têm.

É aqui que entra a mais recente novidade a chegar ao programa de testes do WhatsApp para o Android. A versão 2.21.23.14 estreia junto dos utilizadores uma novidade que já tinha sido revelada há alguns meses atrás, ainda que em testes internos no serviço.

Falamos da possibilidade de limitar ainda a apresentação da última vez online do utilizador. Se até agora as opções eram as normais Todos, Os meus contactos e Ninguém, há uma nova que via ficar disponível. Falamos da Os meus contactos exceto, que vai permitir escolher a quem esconder esta informação.

Apesar de estar em testes públicos, esta novidade ainda não está acessível a todos os que abraçaram a versão beta. Há ainda um grupo limitado de utilizadores a que foi dado acesso a este extra que vai chegar em breve ao WhatsApp.

Mesmo sendo uma novidade simples, garante aos utilizadores muito mais privacidade. Estes podem finalmente escolher a quem mostram a última vez que estiveram online e assim revelar (ou não) quando estiveram a usar o WhatsApp.