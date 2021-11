Uma das maiores novidades do Windows 11 é a possibilidade de usarmos as apps Android diretamente, sem a dependência de qualquer smartphone. Esta tem estado a ser desenvolvida de forma lenta, mas com um objetivo bem definido.

Por agora a Microsoft limita a utilização a apps da loja da Amazon e a um conjunto de apps limitado. Claro que vai permitir carregar apps diretamente, ainda que de forma controlada. Esse processo foi agora melhorado com a chegada do WSATools.

Ao escolher a loja da Amazon a Microsoft acaba por limitar a oferta de apps que dá aos utilizadores do Windows 11. Esta loja tem uma oferta menos alargada e algumas propostas estão ausentes, ficando assim em falta algumas apps Android.

A Microsoft facilita a vida aos utilizadores ao permitir que os APK sejam carregadas diretamente, abrindo a porta ao aumento da oferta. Este é um processo que não sendo simples, pode ser realizado por qualquer utilizador com um mínimo de esforço.

Uma solução que pode ser usada surgiu agora e que facilita a vida aos utilizadores do Windows 11. Chama-se WSATools e dá aos utilizadores a capacidade de instalar apps externas de forma simples. Basta esta ferramenta e o APK e rapidamente a app Android fica disponível.

Algo que o WSATools faz é eliminar toda a camada de instalação do ADB, drivers e outras ferramentas, algo mais complicado. Requer apenas que seja ativado o modo de debug e o USB debugging no ASL. Claro que o APK tem também de estar presente, obtido de sites como o APKMirror ou o APKPure.

O criado do WSATools revelou que esta sua proposta é ainda uma ferramenta a ser desenvolvida e que poderá ter alguns bugs. Ainda assim, irá continuar a desenvolver e a melhorar para que fique ainda mais simples de usar, simplificando o processo.

Esta solução simplifica todo o processo de instalação de apps Android, algo que abre o leque de ofertas para o utilizador do Windows 11. Tudo está assim preparado para que este sistema fique ainda melhor e que seja muito mais fácil de usar.