Agora que está no mercado, os utilizadores querem saber o que vale o Pixel 8 nas suas muitas vertestes. Para isso muitos usam as conhecidas apps de benchmark, com testes balizados e conhecidos. Com o Pixel 8 a Google resolveu colocar um travão e terá impedido a instalação de apps de benchmark nos Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Nada de apps de bechmark no Pixel 8

Apesar das boas avaliações do Pixel 8, muitos têm colocado em causa a prestação do SoC da Google, o Tensor G3. Este não tem dados de desempenho revelados pela Google, ainda que alguns revelem que podem estar abaixo de alguma da sua concorrência.

Claro que com as ferramentas de benchmark será possível aferir mais sobre este desempenho, mas a Google parece ter pretendido colocar este processo em pausa. Do que é avançado, e enquanto o Pixel 8 esteve em exclusivo para todos os que fizeram a primeiras análises, as ferramentas de avaliação de desempenho estiveram bloqueadas.

Did you know that Google blocked reviewers (who don't have a clue - i.e. how to sideload an app) from installing popular benchmarks like Geekbench 6 and 3D Mark on review units during the embargo period. What does that tell you? pic.twitter.com/uOuoaN2yZJ — Sanjiv (@t3mporarybl1p) October 11, 2023

Bloqueio continua ativo agora

Este bloqueio estava apenas limitado a estes 2 modelos, que assim não podiam aceder a estas app diretamente da Play Store, a loja de apps da Google. Naturalmente que existem outras formas mais criativas de aceder a estas apps, mas sempre com a sua origem a vir de fontes menos confiáveis.

O mais curioso, é que mesmo depois da sua chegada ao mercado, alguns utilizadores continuam a reportar que estas apps de benchmark estão impedidas de serem instaladas no Pixel 8. Não se sabe se a Google pretende manter a limitação ou se mais tarde estas vão poder ser instaladas.

SoC da Google garante bom desempenho

No Geekbench 6, o Tensor G3 obteve pontuação inferior ao Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 em testes de núcleo único e multi-core. O SoC da Google também teve um desempenho pior do que o Snapdragon 8 Gen 2 nos benchmarks 3D Mark Wild Life Stress. Isso apesar do Tensor G3 ter uma arquitetura mais nova e avançada do que alguns dos seus rivais.

De qualquer forma, os utilizadores não se devem preocupar com o desempenho dos Pixel 8 e 8 Pro. Estes não estão centrados nesta componente e focam-se em garantir uma prestação equilibrada, entre poder de computação e consumos de bateria. Da utilização feita, este é muito equilibrado, mostrando-se rápido em qualquer tarefa, ao mesmo tempo que a bateria garante tempos acima das 24 horas.