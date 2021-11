SpaceX: Com o WC da Crew Dragon avariado os astronautas vão ter de usar fraldas

Se há uns meses o WC da cápsula Crew Dragon da SpaceX era considerado o “melhor WC” alguma vez lançado em órbita, parece agora que essa fama prejudicou o normal funcionamento. Aquele que era o trono debaixo de uma copula transparente para um olhar celestial avariou.

O WC está a ter problemas e os astronautas que hoje vão usar a nave para voltar a Terra vindos da Estação Espacial Internacional (ISS), terão de usar fraldas.

SpaceX já adiou 3 vezes a missão Crew-3 e não foi pelo WC

Parece que, apesar das incríveis vistas oferecidas pela casa de banho (pelo menos quando configurada com uma cúpula transparente em vez de uma porta docking, como na missão orbital Inspiration 4 comercial de setembro), o WC da cápsula Crew Dragon está a ter alguns problemas significativos.

Segundo o que foi dado a saber, o dispositivo deixa escapar muita urina. Como resultado, quando os astronautas da ISS voltarem à Terra na cápsula Crew Dragon atualmente lá ancorada, algo que pode acontecer já neste domingo, precisarão usar fraldas, já que o WC estará fora de serviço.

A duração da viagem de volta à Terra da ISS depende de vários fatores, incluindo a posição orbital da estação no momento do desencaixe e, como resultado, a viagem de volta pode levar de 6 a 19 horas.

Não será uma viagem terrivelmente longa, mas é demorada o suficiente para provar que aquelas roupas íntimas absorventes ajudarão a conter os líquidos dos passageiros.

De certa forma, é uma sorte a missão comercial Inspiration 4 ter revelado o problema do WC, porque tal situação já levou a NASA a inspecionar a cápsula Crew Dragon acoplada à estação para ver se tinha o mesmo problema, o que de facto se veio a confirmar.

O voo espacial está cheio de pequenos desafios. Este é apenas mais um que encontraremos e cuidaremos na nossa missão. Portanto, não estamos muito preocupados com isso.

Disse a astronauta da NASA Megan McArthur.

Pimentos cultivados no espaço

No lado culinário, os astronautas cultivaram os primeiros pimentões no espaço - "um bom impulso moral", de acordo com McArthur.

Eles puderam provar a sua colheita na semana passada, adicionando pedaços de pimentão verde e vermelho aos tacos.

Portanto, os problemas do WC ficarão resolvidos com a utilização de vestuário absorvente e para apimentar a vinda de volta à Terra há pimentos espaciais.