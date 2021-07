SpaceX terá nave espacial com o WC numa nova cúpula de vidro para viagens turísticas

O cenário é idílico. Uma viagem ao espaço, um WC com a poltrona dos justos virada para o Universo. Segundo o que está a ser partilhado pela SpaceX, a primeira tripulação civil da empresa de Elon Musk está pronta para desfrutar do que pode ser a melhor vista do WC da história da humanidade. Ainda não está claro como irá funcionar este “quarto de banho” na nave Crew Dragon da SpaceX, até porque o projeto é envolto em sigilo proprietário. No entanto, sabe-se que a “privada” fica no teto.

Essa área da nave também terá uma estrutura de vidro, chamada de cúpula, que a SpaceX está a instalar no nariz da cápsula.

SpaceX colocará em órbita a primeira tripulação inteiramente civil do mundo

Um dos próximos grandes pacotes turísticos será levar pessoas civis ao espaço. Várias empresas querem rentabilizar este que será um fião importante de receita nos próximos anos. Para isso, as naves espaciais terão de ter estruturas seguras e cómodas, para que os turistas tenham uma experiência espacial o mais rica possível.

Portanto, se é para ir ao espaço e contemplar o universo de outro ponto de vista, nada como estar sentado numa sanita e ter uma visão 360 graus da imensidão espacial. Nesse sentido, a nave da SpaceX terá uma cúpula de vidro no nariz onde será instalado o WC.

De acordo com Jared Isaacman, um empresário multimilionário e piloto de jato que comprou quatro assentos na nave espacial da SpaceX para uma missão civil no espaço, esta será uma memorável experiência até quando os passageiros se sentirem “apertados”.

A viagem será o primeiro voo espacial orbital sem astronautas profissionais a bordo.

A SpaceX deverá lançar esta missão chamada Inspiration4, já a 15 de setembro. O grupo deverá orbitar a Terra a uma altitude superior à da Estação Espacial Internacional (ISS) durante três dias. Nesse tempo, haverá certamente muito para observar e serão realizadas experiências científicas enquanto a nave está no espaço.

Isaacman atribuiu os outros três assentos da nave Crew Dragon a uma médica assistente, Hayley Arceneaux, a um veterinário e engenheiro da Força Aérea, Chris Sembroski, e ao cientista e astronauta analógico Dr. Sian Proctor.

A era do turismo espacial vai começar

A missão Inspiration4 visa dar início a uma nova era de turismo espacial – junto com os planos de Jeff Bezos de olhar acima da borda do espaço durante três minutos no próximo dia 20 de julho (embora seja um voo suborbital), e uma missão no próximo ano que visa enviar três clientes que pagaram para entrar a bordo da Estação Espacial Internacional levados pela Crew Dragon.

A SpaceX voou três vezes com astronautas profissionais para a estação espacial da NASA, mas nenhuma dessas naves tinha uma cúpula. Isso porque os narizes das cápsulas precisavam encaixar na ISS para que os astronautas pudessem entrar no laboratório em órbita. Uma vez que a tripulação do Inspiration4 não irá atracar em nada, a SpaceX está a substituir o mecanismo de encaixe por uma janela onde os passageiros podem ficar de pé.

A cúpula existe para oferecer aos passageiros vistas deslumbrantes da Terra. Por acaso o WC fica perto.

Elon Musk já reagiu no seu canal de informação preferido.

Nesta altura, a futura tripulação está a treinar para ir ao espaço, e estão mesmo a aprender a usar o WC da nave espacial.

Leia também: