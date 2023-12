Espreite a imagem que a NASA escolheu para o dia de Natal!

A NASA tem vindo a rechear, diariamente, desde 2015, um arquivo de fotografias captadas no momento certo. A Imagem do Dia de hoje, 25 de dezembro de 2023, chama-se "Cathedral, Mountain, Moon".

No arquivo "Astronomy Picture of the Day", a NASA tem vindo a partilhar, desde 2015, imagens verdadeiramente impressionantes. Além de incluir fotografias captadas no momento certo, reúne também aquelas que nunca conseguiríamos recolher, por serem do espaço, aproximando-nos do que está para além da Terra.

Hoje, dia de Natal para muitos, somos presenteados com a "Cathedral, Mountain, Moon", uma imagem que, como tantas, exigiu planeamento.

O primeiro passo é perceber que um alinhamento triplo tão espantoso está de facto a acontecer. O segundo passo é encontrar o melhor local para a fotografar. Mas foi o terceiro passo: estar lá exatamente na altura certa - e quando o céu estava limpo - que foi o mais difícil.

Lê-se no website da NASA.

O "sonho fotográfico" foi captado há 10 dias, depois de seis anos de tentativas falhadas, devido ao mau tempo.

A Imagem do Dia, de Valerio Minato, foi captada em Piemonte, Itália, com a Lua no plano de fundo. A catedral em primeiro plano é a Basilica di Superga, e a montanha entre ambas é a Monviso.