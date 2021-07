MB WAY: Dois homens detidos em flagrante em burla de 2500 euros

O sistema de pagamentos MB WAY é dos mais fantásticos. No entanto, face à sua facilidade de operação, são muitos os burlões que o usam como parte envolvente de esquemas.

Dois homens de 29 e 32 anos foram detidos esta passada quinta-feira no concelho de Portalegre por suspeita de burla através de MB WAY.

Burla com MB WAY e apreensão de vário material…

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Burlas usando o MBWAY não é propriamente um tema novo. No entanto, nunca é de mais alertar para as vigarices que são feitas com recursos às soluções digitais.

De acordo com a GNR, no decurso de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detetaram dois indivíduos a utilizar de forma suspeita um multibanco já referenciado como local de levantamento de dinheiro resultante de burlas MB WAY.

No decurso da abordagem foi possível confirmar que tinham acabado de cometer uma burla no valor de 2 500 euros através de MB WAY.

Na sequência da detenção foi apreendido o seguinte material:

Um veículo;

800 euros em numerário;

Dois telemóveis;

Três suportes de cartões SIM.

Os indivíduos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Portalegre.

Recomendações da GNR