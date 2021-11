Intel revela os jogos com DRM incompatíveis com os novos processadores Alder Lake

Os novos processadores Intel Alder Lake foram finalmente apresentados no passado dia 28 de outubro e fizeram as delícias dos amantes de hardware e, em especial os jogadores. Isto porque entre todos os modelos, destaca-se o Intel Core i9-12900K, considerado como sendo o melhor CPU do mundo para jogos eletrónicos.

No entanto, como a Intel já havia referido anteriormente, nem todos os jogos podem ser executados com estes processadores. E agora a empresa norte-americana revelou uma lista com os jogos que contam com a proteção DRM Denuvo, entre outros, que podem ter problemas e, como tal, serão para já incompatíveis com os novos CPUs Alder Lake de 12ª geração.

Jogos incompatíveis com os processadores Intel Alder Lake

Há alguns jogos que têm uma proteção DRM (Digital Rights Management) Denuvo, uma tecnologia anti-fraude desenvolvida pela empresa austríaca Denuvo Software Solutions GmbH. E por isso, podem apresentar alguns problemas de compatibilidade com os novos processadores Intel Core de 12ª geração.

Por isso, a Intel revelou agora listas com diferentes jogos que são afetados, tanto no Windows 10 como no Windows 11. Para além disso também foram divulgados os jogos que necessitam de alguma correção para serem bem executados com estes novos CPUs.

Os três processadores lançados, i5-12600K, i7-12700K e i9-12900K, vão provocar problemas em vários jogos AAA com DRM. Alguns exemplos são Assassin's Creed: Valhalla, Mortal Kombat 11, FIFA 20, entre outros.

Veja a lista dos jogos, sendo que os que estão a negrito devem receber correções através de uma atualização do Windows 11, segundo a fabricante de Pat Gelsinger. Os restantes ainda não têm uma solução oficial:

Anthem

Bravely Default 2

Fishing Sim World

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2019

Football Manager 2020

Football Manager Touch 2020

Legend of Mana

Mortal Kombat 11

Tony Hawks Pro Skater 1 and 2

Warhammer I

Assassin’s Creed: Valhalla

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

For Honor

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi Fallen Order

Tourist Bus Simulator

Segundo a Intel, os jogos acima indicados são afetados no Windows 10. No entanto a marca está a trabalhar com os programadores para encontrar correções.

Por sua vez os jogos da lista seguinte também são afetados pelo Windows 10, mas pode ser corrigidos através da atualização para o Windows 11, ou através de uma solução temporária da Intel:

Ace Combat 7

Assassins Creed Odyssey

Assassins Creed Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Immortals Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soulcalibur VI

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga - Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein Youngblood

Um problema dos núcleos de eficiência

Segundo as informações, este incompatibilidade de jogos com DRM acontece com os processadores Alder Lake devido aos núcleos de eficiência. Isto porque os jogos podem reconhecê-los como um outro sistema, o que acaba por provocar bloqueios e o jogo nem abrir.

Para isso, a Intel deixa uma solução temporária que passa por ativar o modo "Legacy Game Compatibility" na BIOS e, depois de entrar no sistema, ativar a tecla "Scroll Lock". De seguida tem que se abrir o jogo afetado e desativar a tecla quando o jogo já estiver no ecrã.

Caso não queira arriscar, então deve aguardar pelas correções oficiais.