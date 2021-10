Chegaram finalmente os novos processadores de 12º geração da Intel

A grande novidade da Intel já foi finalmente anunciada. Trata-se dos novos processadores Alder Lake de 12º geração e cujas características estão a conquistar a atenção dos consumidores e fãs do segmento de hardware e gaming.

Depois de vários leaks e testes não oficiais, por fim temos agora dados reais daquilo que os computadores podem esperar com estes poderosos CPUs. Esta 12º geração de chips Intel conta com uma arquitetura híbrida, modelos de 10, 12 e 16 núcleos e chega às prateleiras no próximo dia 4 de novembro. O destaque vai claramente para o modelo Intel Core i9-12900K, considerado como o melhor processador do mundo para jogos.

Intel anuncia os processadores Alder Lake de 12º geração

Os tão aguardados processadores com nome de código Alder Lake da Intel foram finalmente anunciados pela fabricante norte-americana nesta quarta-feira (27). O anúncio já era esperado e, tal como previsto, a empresa de Pat Gelsinger revelou os modelos com 10, 12 e 16 núcleos. As pré-encomendas estão abertas já a partir desta quarta-feira e a sua chegada ao mercado está agendada para o dia 4 de novembro.

Entre os equipamentos está o verdadeiro 'monstro' de processamento Intel Core i9-12900K, considerado como o melhor processador do mundo para o segmento dos jogos.

Ao todo são então seis processadores para desktop desbloqueados que lideram com a transição para as memórias DDR5 e conetividade PCIe 5.0. Todas as características, como turbo boost de até 5,2 GHz e até 16 núcleos e 24 threads, oferecem todo o desempenho necessário para os jogador e criadores de conteúdo mais exigentes.

Esta nova família de processadores Intel Core de 12ª geração é a primeira a estrear processo Intel 7, o qual garante um desempenho superior para todos os segmentos de computação. A nova arquitetura híbrida oferece desempenho escalonável de 9 a 125 watts para habilitar todos os segmentos de PC, de portáteis ultrafinos e leves até aos entusiastas de desktops e mais além.

Para além dos equipamentos anunciados, a Intel adianta que a gama Intel Core de 12ª geração completa vai contar com 60 processadores configurados para serem personalizados com mais de 500 designs de um amplo conjunto de parceiros.

Os seis processadores para desktop desbloqueados que foram agora apresentados são os primeiros baseados na arquitetura híbrida de desempenho da Intel, e apresentam uma combinação de núcleos de desempenho (P-cores) - o núcleo de CPU de maior desempenho que a Intel construiu - e núcleos eficientes (E-cores) - projetados para desempenho escalonável de carga de trabalho multithread.

Uma nova era preparada para o Windows 11

De acordo com Panos Panay, vice-presidente executivo e diretor de produtos da Microsoft:

Estamos no início de uma nova era para o PC liderada pelo lançamento do Windows 11. Com o Windows 11 e a nova tecnologia Thread Director da Intel, os utilizadores verão o desempenho do PC atingir novos patamares na nova família de processadores Intel Core de 12ª geração.

Os novos processadores oferecem ainda a melhor experiência de overclocking através de ferramentas líderes no mercado para a personalização do desempenho final, como a capacidade de fazer overclock de núcleos eficientes e memória DDR5.

A pré-encomenda das principais marcas que personalizam estes processadores começou então nesta quarta-feira, e a disponibilidade do produto vai ter início no dia 14 de novembro. Os preços vão desde os 264 a 589 dólares.