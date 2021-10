A Apple parece ter-se esquecido que os novos MacBook Pro têm um notch

No mesmo evento que apresentou os novos SoC M1 Pro e Max, a Apple revelou também as primeiras máquinas que os vão usar e explorar. Falamos dos novos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, com todas as suas novidades.

Uma destas é um notch que estes computadores têm, que concentra um conjunto alargado de sensores e a câmara frontal. É este elemento que está agora a ter um comportamento estranho, levando a crer que a Apple se terá esquecido deste elemento no macOS.

Para garantir um computador com uma moldura no ecrã próxima do zero, a Apple criou o notch nos novos MacBook Pro. Este tem presente todos os sensores que estão normalmente espalhados nesta área e está a ter problemas no macOS Monterey, onde parece ter sido esquecido.

Agora que estão a chegar aos primeiros utilizadores, fica claro que a Apple não preparou de forma correta a integração com o macOS Monterey. Esperava-se que esta área estivesse fora da utilização e fosse ignorada pelo sistema operativo.

Do que pode ser visto, afinal o macOS Monterey coloca ícones e opções das apps nesta área onde é impossível aceder. Esperava-se que este novo sistema se adaptasse e impedisse este comportamento, uma vez que esta é uma área que não deve ser acessível.

A Apple tem documentação específica e que prepara os utilizadores para lidarem com a utilização do notch no macOS Monterey. Estes devem preparar as suas apps para que evitem a utilização deste espaço nos novos MacBook Pro, como esperado.

Este erro não deveria ser algo presente no novo macOS Monterey e nos equipamentos, uma vez que a Apple tem experiência nesta área. Desde cedo que tem trabalhado com este elemento há muitos anos e algumas das apps têm um comportamento normal.

Certamente que a Apple irá muito em breve resolver esta situação e garantir que a área do notch fica inacessível e protegida. Ainda assim, não era esperado que a gigante de Cupertino lançasse o macOS Monterey sem esta adaptação para os novos MacBook Pro e o seu notch.