A Microsoft trouxe mais uma razão para não migrar para o Windows 11

O Windows 11 traz um conjunto alargado de novidades e de melhorias. São estas que têm cativado os utilizadores a fazerem a atualização gratuita para o novo sistema e a ter assim tudo o que foi preparado pela Microsoft.

Além do próprio Windows 11, a Microsoft tem algumas novidades na sua estrutura de suporte. Uma delas é a nova loja de apps, que foi renovada completamente e que tem agora muitas novidades. Esta está agora a ser trazida para o Windows 10, o que ajuda a dispensar a atualização.

Nem todos os utilizadores querem fazer a migração para o Windows 11 e a Microsoft parece estar a trazer alguns argumentos para isso. Muito para além da mudança visual que o novo sistema traz, há ainda outros pontos que estão a ser tomados em consideração.

Um deles foi agora revelado e é a própria loja de app da Microsoft. A nova versão está finalmente a chegar ao Windows 10, tal como já antes tinha sido prometido. Esta chega ao programa Insiders e será agora avaliada e testada de forma exaustiva.

As novidades desta nova versão da loja de apps da Microsoft para o Windows 11 estão divididas em duas áreas bem distintas. A primeira é mesmo a parte da interface gráfica e da usabilidade, que estão agora melhores. Tudo está arrumado de forma mais simples e mais lógica para o utilizador.

Por outro lado, temos também o suporte a apps win32, ou seja, as apps normais que temos no PC no dia a dia. Assim, será possível instalar e atualizar todas as apps do PC por este método, bem como aceder a novas apps.

Não há ainda data para a chegada desta novidade ao Windows 11, mas a Microsoft estará a preparar todo o seu desenvolvimento. Ao entrar agora no programa Insiders ganha uma importância maior e será testada de forma exaustiva por uma comunidade maior de utilizadores.

Com uma nova atualização a chegar dentro de dias, o Windows 10 continua a ser suportado de forma intensiva pela Microsoft. Como nem todos querem ou podem migrar para o Windows 11, a Microsoft tem assim tudo ao dispor dos utilizadores.