Microsoft coloca em pausa o Recall, a grande novidade de IA do Windows 11

A presença da IA no Windows 11 está prestes a tornar-se ainda maior. Na última grande apresentação da Microsoft isso ficou claro e as máquinas apresentadas estão preparadas para isso. Outra novidade apresentada, o Recall, mostra-se uma verdadeira dor de cabeça e agora foi colocado em pausa para se tornar ainda melhor.

A IA está cada vez mais presente no Windows 11

É inevitável a chegada da IA ao Windows 11 e a todos os produtos da Microsoft. Este caminho já começou a ser trilhado e esta tecnologia já está presente neste sistema, ainda que de forma tímida. Os próximos passos estão definidos e até já eram tomados.

A prova disso era o Recall, que a Microsoft mostrou há algumas semanas que quer ser uma verdadeira memória do que o utilizador fez no Windows 11. Com a ajuda da IA, será possível depois navegar neste histórico e interagir com tudo o que está presente. Esta capacidade acabou por se revelar uma dor de cabeça, fruto de muitas falhas de segurança.

#Windows11 Recall will go back to Windows Insider Program to improve quality and security. This is a very good move from Microsoft! https://t.co/bHLad1N6r3 pic.twitter.com/IAsKO2B9qO — Panu Saukko (@panusaukko) June 14, 2024

Microsoft coloca em pausa o Recall

Claro que a Microsoft reagiu de imediato, tentado contrariar esta situação de todas as formas possíveis. Chegou ao ponto de tornar o Recall como facultativo e dar ao utilizador a possibilidade de escolher se o queriam instalar. Agora, em mais um passo, removeu esta capacidade da próxima atualização do Windows 11.

Do que revelou na sua publicação, a Microsoft irá fazer o Recall passar para o programa Insider, para assim ser melhorado e testado exaustivamente. Assim, e ao contrário do que foi anunciado e esperado, falhará o lançamento dos novos PCs com Windows 11 e SoC Qualcomm, o que acontece já a 18 de junho.

Programa Insider recebe mais esta novidade

A Microsoft revelou que a decisão de adiar o lançamento e focar-se no feedback é garantir que o Recall “cumpre os mais elevados de padrões de qualidade e segurança”. A empresa acrescentou que deseja aproveitar os insights do Windows Insiders antes de disponibilizar o recurso de forma mais ampla.

Trazer primeiro o Recall para os canais Insider permitirá que a empresa teste o recurso com um subconjunto de utilizadores e incorpore o feedback antes do seu lançamento. A Microsoft observou que também adiciona proteções de segurança adicionais, como criptografia e autenticação, para manter a privacidade das gravações do ecrã.