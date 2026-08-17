A utilização do Ubuntu no Windows 11 está a crescer e a atingir novos recordes

Com o fim do Windows 10, os utilizadores começaram a olhar para o Windows 11 e para o Linux de forma diferente. Agora, a Canonical prevê que o número de instalações do Ubuntu via WSL ultrapasse o número de instalações em desktops.

Ubuntu no Windows 11 cresce com novos recordes

A Canonical prevê que a taxa de utilização do Ubuntu no Windows 11 ultrapasse as instalações em desktops num futuro próximo. Os executivos da empresa observam que as instalações do Ubuntu através do Subsistema Linux para Windows (WSL) estão a aumentar rapidamente.

Jon Seager, vice-presidente de engenharia da Canonical, afirma que a base de utilizadores do WSL está a apresentar um crescimento significativo. Seager prevê que, com a continuidade desta tendência, o número de pessoas que utilizam o Ubuntu via WSL ultrapassará em breve o número daqueles que preferem o Ubuntu como o seu sistema operativo principal para desktops.

Porque é que a WSL se tornou tão popular?

Estes dados não significam que o Windows ultrapassou o Linux em termos de utilização geral. A Canonical está a comparar os computadores de secretária com o Ubuntu instalado como sistema operativo principal a sistemas que o executam via WSL. A Microsoft introduziu originalmente o WSL para permitir que os programadores acedessem a ferramentas Linux sem sair do ambiente Windows. Hoje, esta funcionalidade permite que muitos computadores Windows se tornem máquinas de desenvolvimento Linux.

Este método oferece vantagens significativas, especialmente para os programadores que trabalham nas áreas de inteligência artificial e aprendizagem automática. Os profissionais que utilizam computadores Windows fornecidos pelos seus empregadores optam frequentemente por instalar o Ubuntu diretamente via WSL, em vez de mudar de sistema operativo ou utilizar dual boot quando as suas cargas de trabalho exigem Linux.

Soluções práticas para os desenvolvedores

Ao longo de 2026, a Microsoft implementou melhorias significativas no WSL em áreas como o desempenho dos ficheiros, a conectividade de rede e os processos de instalação. Estas melhorias tornaram o ambiente muito mais adequado para processos de desenvolvimento exigentes.

A empresa apresentou também o WSL Containers, uma funcionalidade que permite aos programadores criar e executar contentores Linux diretamente no Windows. Estas inovações técnicas consolidam ainda mais a posição do Windows 11 no ecossistema de programadores. Os dados partilhados pela Canonical revelam como os hábitos de utilização estão a mudar no mundo Linux.