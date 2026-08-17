Venda de carros elétricos usados dispara em Portugal! A razão vai surpreender

Os elétricos já conquistaram os portugueses e cada vez mais se vê estes veículos nas estradas. Se o foco vai para os novos, há também um mercado de usados muito interessante. Estas vendas dispararam e a razão vai surpreender.

Cada vez se vendem mais elétricos usados em Portugal

O panorama dos veículos usados em Portugal está a passar por uma mudança notória. Os dados mais recentes revelam que a procura por automóveis movidos exclusivamente a bateria acelerou de forma impressionante nos últimos dois anos. Em julho de 2024, estes modelos representavam apenas cerca de sete em cada cem transações realizadas no mercado nacional. Agora, esse número disparou e ultrapassa as dezasseis vendas em cada centena de negócios fechados no país.

Esta evolução ganha ainda mais relevo quando se analisa a disponibilidade real destas viaturas nos pontos de venda. Ao contrário do que a lógica inicial poderia sugerir, a subida nas vendas não se deve a uma invasão desmedida de frota nos stands. Os números mostram que os veículos elétricos representam apenas pouco mais de doze por cento do inventário global disponível, o que comprova que o volume de interessados está a crescer muito mais depressa do que a oferta existente.

Queda acentuada nos preços que mudou o mercado

A grande explicação para este fenómeno assenta numa correção drástica dos valores praticados. As viaturas elétricas usadas sofreram uma forte desvalorização nos últimos tempos, atingindo patamares que representam pouco mais de três quartos dos valores de referência registados no início de 2020. Esta descida pronunciada colocou finalmente os modelos a bateria dentro do orçamento de um público muito mais vasto.

O mercado ajustou-se e os automóveis elétricos encontraram finalmente um equilíbrio económico realista. As famílias e condutores procuravam alternativas capazes de poupar nos custos de utilização diária, mas esbarravam invariavelmente nos montantes pedidos inicialmente. Com a descida do custo de aquisição, o interesse disparou e as viaturas começaram a sair dos parques a uma velocidade surpreendente.

Tecnologia venceu as dúvidas com o custo certo

As análises do setor automóvel apontam de forma inequívoca que os condutores portugueses nunca viraram as costas à mobilidade elétrica por desconfiança técnica. O grande entrave sempre foi o fosso financeiro entre o valor pedido e a capacidade orçamental dos compradores. Assim que essa barreira caiu, a resposta foi imediata.

Com os custos de manutenção e carregamento a pesarem a favor da eletrificação, a quebra nos preços de entrada consolidou estes automóveis como escolhas lógicas e altamente atrativas. A realidade atual do mercado de usados em Portugal comprova que a transição energética precisava apenas de números justos para ganhar uma força sem precedentes.