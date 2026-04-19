Microsoft quer obrigar a usar o Edge no Windows 11 com a última atualização

A mais recente atualização do Windows 11 abre o Edge automaticamente após reiniciar em alguns computadores, mostrando funções que não são assim tão recentes e causando algum desconforto. Isto está a gerar debate entre os utilizadores depois de apresentar este comportamentos que muitos consideram intrusivos.

Após a instalação do patch mensal de abril e o reinício do computador, alguns PCs abrem automaticamente o Microsoft Edge sem aviso prévio, apresentando uma página que confirma que a atualização foi concluída. Assim que é iniciado, o browser apresenta uma mensagem clara: “A sua atualização do Windows foi concluída”, acompanhada por um botão azul “Seguinte” que convida a descobrir cinco novas funcionalidades do sistema.

O problema não é apenas o Edge abrir sozinho, mas sim a interface ter sido desenhada para levar o utilizador a interagir. Não há botão visível para fechar a janela e clicar em qualquer lugar do ecrã leva-o diretamente para a secção seguinte. Este fluxo assemelha-se mais a uma apresentação guiada do que a um simples aviso informativo.

Após avançar vários ecrãs, o utilizador acaba por se deparar com outro botão em destaque, o “Iniciar navegação”, que abre um novo separador dentro do Edge. Tudo isto reforça a sensação de que se trata de uma estratégia para promover o browser da Microsoft e não de informar sobre alterações relevantes no sistema.

Além disso, as funcionalidades apresentadas não são propriamente novas. Isto inclui o retorno dos segundos no relógio da barra de tarefas, uma opção que já está disponível há algum tempo. Existe ainda a possibilidade de fixação de emojis, utilização de funções de inteligência artificial no Copilot ou melhorias na ferramenta Snipping.

No entanto, muitas destas funcionalidades estão presentes no sistema há meses ou não fazem parte das principais novidades desta atualização. Outro pormenor que tem chamado a atenção é a redundância nas mensagens. Enquanto o texto principal confirma a atualização, surge uma segunda confirmação menor num canto, algo que é desnecessário.

A isto junta-se um design com muitos espaços em branco e elementos visuais que parecem mais típicos de uma campanha promocional do que de uma notificação de sistema. O mais impressionante é que a Microsoft já inclui aplicações como “Primeiros Passos” ou “Ajuda” no Windows para orientar os utilizadores. No entanto, em vez de utilizar estas ferramentas, optou por redirecionar para o Edge.

Embora o Edge continue a ser um browser competitivo e completo, muitos utilizadores acreditam que o sistema se deve limitar a informar e não alterar o seu comportamento para obrigar o utilizador a utilizar um determinado browser.