Compra um carro elétrico de 1973 e transforma-o numa máquina que bate um Lamborghini

Na sua versão original, o veículo tinha 8 CV de potência e mal atingia os 65 km/h. Agora, este carro elétrico pode acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,5 segundos.

Carro elétrico dos anos 70?

Um carro elétrico clássico de 1973 transformou-se numa inesperada besta de aceleração capaz de competir com superdesportivos como a Lamborghini.

A história do Enfield 8000 redefine os limites da engenharia e evidencia até onde pode chegar a eletrificação quando combinada com inovação extrema. Longe da sua conceção original como um pequeno utilitário urbano, o Enfield 8000 era um veículo modesto, com apenas 8 cavalos de potência e uma velocidade máxima de 65 km/h.

No entanto, o seu atual proprietário, Jonny Smith, viu neste modelo uma oportunidade única para reinterpretar o conceito de carro elétrico clássico.

Um ponto de partida desafiante

O ponto de partida não foi simples. O veículo apresentava danos provocados por inundações e um design limitado pela tecnologia dos anos 70.

Ainda assim, Smith apostou numa transformação radical que implicava redesenhar por completo o seu sistema de propulsão e levá-lo a um nível que ninguém esperava.

De utilitário a máquina de alto desempenho

O resultado desta ambiciosa conversão foi um carro elétrico com aproximadamente 800 cavalos de potência, um valor próprio de um superdesportivo moderno. Graças à instalação de dois motores elétricos de corrente contínua, o pequeno veículo multiplicou o seu desempenho de forma exponencial.

As prestações falam por si. Este modelo é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de três segundos, o que o coloca no mesmo patamar de alguns dos carros mais rápidos do mundo. Além disso, atinge velocidades superiores a 182 km/h em apenas seis segundos.

O próprio Jonny Smith reconheceu o ceticismo inicial:

Toda a gente me disse que não se poderia conduzir.

Afirmou, destacando que o comportamento final do veículo superou todas as expectativas.

Pode competir com um Lamborghini?

A comparação com modelos como o Lamborghini Aventador SVJ não é casual. Este superdesportivo italiano acelera dos 0 aos 100 km/h entre 2,5 e 2,8 segundos, sendo capaz de percorrer 400 metros em 10,3 segundos.

O Enfield 8000 modificado, por sua vez, registou 9,86 segundos nessa mesma distância, o que sugere que pode superá-lo em determinadas condições.

Para além da Lamborghini, este peculiar elétrico também pode medir forças com modelos como o McLaren 720S, o Porsche 911 GT3 ou até o Ferrari LaFerrari. Mesmo face a veículos elétricos modernos como o Tesla Model S P85D, mantém um nível competitivo em aceleração.