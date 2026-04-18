Compra um carro elétrico de 1973 e transforma-o numa máquina que bate um Lamborghini
Na sua versão original, o veículo tinha 8 CV de potência e mal atingia os 65 km/h. Agora, este carro elétrico pode acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,5 segundos.
Carro elétrico dos anos 70?
Um carro elétrico clássico de 1973 transformou-se numa inesperada besta de aceleração capaz de competir com superdesportivos como a Lamborghini.
A história do Enfield 8000 redefine os limites da engenharia e evidencia até onde pode chegar a eletrificação quando combinada com inovação extrema. Longe da sua conceção original como um pequeno utilitário urbano, o Enfield 8000 era um veículo modesto, com apenas 8 cavalos de potência e uma velocidade máxima de 65 km/h.
No entanto, o seu atual proprietário, Jonny Smith, viu neste modelo uma oportunidade única para reinterpretar o conceito de carro elétrico clássico.
Um ponto de partida desafiante
O ponto de partida não foi simples. O veículo apresentava danos provocados por inundações e um design limitado pela tecnologia dos anos 70.
Ainda assim, Smith apostou numa transformação radical que implicava redesenhar por completo o seu sistema de propulsão e levá-lo a um nível que ninguém esperava.
De utilitário a máquina de alto desempenho
O resultado desta ambiciosa conversão foi um carro elétrico com aproximadamente 800 cavalos de potência, um valor próprio de um superdesportivo moderno. Graças à instalação de dois motores elétricos de corrente contínua, o pequeno veículo multiplicou o seu desempenho de forma exponencial.
As prestações falam por si. Este modelo é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de três segundos, o que o coloca no mesmo patamar de alguns dos carros mais rápidos do mundo. Além disso, atinge velocidades superiores a 182 km/h em apenas seis segundos.
O próprio Jonny Smith reconheceu o ceticismo inicial:
Toda a gente me disse que não se poderia conduzir.
Afirmou, destacando que o comportamento final do veículo superou todas as expectativas.
Pode competir com um Lamborghini?
A comparação com modelos como o Lamborghini Aventador SVJ não é casual. Este superdesportivo italiano acelera dos 0 aos 100 km/h entre 2,5 e 2,8 segundos, sendo capaz de percorrer 400 metros em 10,3 segundos.
O Enfield 8000 modificado, por sua vez, registou 9,86 segundos nessa mesma distância, o que sugere que pode superá-lo em determinadas condições.
Para além da Lamborghini, este peculiar elétrico também pode medir forças com modelos como o McLaren 720S, o Porsche 911 GT3 ou até o Ferrari LaFerrari. Mesmo face a veículos elétricos modernos como o Tesla Model S P85D, mantém um nível competitivo em aceleração.