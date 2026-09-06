Microsoft Defender falha e bloqueia o Google no Windows e Office 365

Os utilizadores da Microsoft foram surpreendidos por um comportamento inesperado nas ferramentas de trabalho. O Microsoft Defender começou a marcar resultados de pesquisa do Google como endereços perigosos. A situação gerou um bloqueio no acesso a páginas seguras, impedindo a navegação tanto em clientes de correio como no browser do Windows.

Dia em que Google se tornou ameaça à Mirosoft

O incidente teve um impacto direto nos subscritores empresariais do Office 365 e em PCs com o Windows. Ao tentar abrir uma hiperligação normal partilhada por mensagem, os utilizadores depararam-se com ecrãs de aviso vermelhos. Noutros cenários mais restritivos, o acesso foi simplesmente bloqueado de imediato, deixando os utilizadores sem perceber a origem do bloqueio.

O papel do Safe Links no bloqueio das pesquisas

Na base deste problema esteve o Safe Links, um dos módulos de proteção do Defender for Office 365. Esta ferramenta monitoriza as hiperligações que circulam por email e no Microsoft Teams para intercetar tentativas de phishing e malware. Neste caso, o motor de filtragem atribuiu uma categoria de risco incorreta aos endereços gerados pelo motor de pesquisa da Google.

O problema não causou apenas bloqueios a quem navegava. As consolas de administração e os serviços de monitorização, como o Microsoft Sentinel, foram inundados por alertas automáticos de segurança. A ocorrência acabou catalogada internamente com a referência técnica MO1465962, confirmando que a empresa tinha em mãos um falso positivo de grandes dimensões.

Resolução e o impacto no Windows e Office

A Microsoft identificou a origem da falha e explicou que o sucedido resultou de uma imprecisão interna no processo de classificação de ameaças. Não existiu qualquer perigo real com os servidores da Google ou ataques informáticos dirigidos. Tratou-se apenas de um erro de leitura de reputação dentro da infraestrutura de segurança da própria Microsoft.

A reposição da normalidade demorou cerca de sete horas e meia até ficar totalmente concluída nos servidores centrais. Ainda assim, a empresa avisou que o restabelecimento do serviço poderia demorar algum tempo a propagar-se a todos os utilizadores. Os engenheiros da marca já iniciaram uma revisão aos processos de avaliação de endereços para evitar que incidentes semelhantes voltem a acontecer.

Este episódio demonstra a extrema sensibilidade dos filtros modernos de segurança corporativa. Quando mecanismos automáticos falham na interpretação de tráfego comum, serviços vitais deixam de funcionar sem aviso prévio. Fica mais uma vez evidente que o equilíbrio entre proteção rigorosa e usabilidade continua a ser um desafio complexo nos ambientes informáticos atuais.