Smartphones mais antigos da Google ganham função mais desejada do iPhone

A interoperabilidade entre ecossistemas sempre foi uma das maiores dores para quem usa smartphones no dia a dia. A partilha direta de ficheiros entre Android e o AirDrop da Apple começou a quebrar barreiras com o Quick Share da Google. Esse acesso inicial manteve-se restrito a modelos recentes, mas agora é visível que esta barreira está prestes a cair nos smartphones mais antigos da Google.

Utilizadores de equipamentos mais antigos, designadamente as famílias Pixel 7 e Pixel 8, estão a reportar o surgimento de notificações inesperadas no sistema. Estas indicam a ativação do suporte ao AirDrop, uma funcionalidade até aqui ausente nestes dispositivos. O cenário sugere que a Googl eestá finalmente a preparar o alargamento de uma das suas opções mais procuradas.

Expansão do Quick Share a smartphones antigos da Google

A compatibilidade entre o Quick Share e o protocolo da Apple começou por ser implementada nos Pixel 10 e alargou-se gradualmente a equipamentos selecionados de outras marcas e ao Pixel 8a. No entanto, os topos de gama das gerações anteriores ficaram de fora, gerando descontentamento entre quem tinha smartphones de um passado recente. Os novos relatos revelam que essa exclusão terá os dias contados.

Além dos smartphones, o próprio Pixel Tablet começou também a apresentar avisos semelhantes aos proprietários. Este pormenor reforça a intenção de abranger equipamentos lançados anteriormente. Isto torna o tablet da Google no primeiro modelo do género com Android a integrar a tecnologia de transferência com o iOS. A inclusão alinha-se com a referência genérica a dispositivos móveis e tablets compatíveis.

Lançamento gradual com ajustes técnicos ainda pendentes

Apesar de vários utilizadores confirmarem a receção dos alertas nos seus ecrãs, muitos indicam que a transferência de ficheiros ainda não está 100% operacional. Esta situação aponta para uma notificação antecipada em servidores remotos, com a ativação efetiva a depender de pacotes de software futuros ou de configurações de sistema ainda em distribuição faseada.

Este tipo de implementação gradual é um procedimento comum na disponibilização de grandes novidades no Android. A Google liberta capacidades progressivamente por grupos geográficos e modelos, garantindo estabilidade antes de uma oficialização global. Caso o processo se confirme sem recuos, a comunicação entre plataformas não será um privilégio exclusivo dos smartphones de última geração.

Esta aproximação técnica resolve uma limitação prática antiga na troca local de ficheiros e documentos entre Android e iOS. Resta agora aguardar pela conclusão deste processo, assegurando que o suporte fique disponível e funcional de forma homogénea para todos os proprietários destes smartphones Android da Google.