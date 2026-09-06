É o adeus ao Microsoft Office! LibreOffice bate recorde histórico sem ter IA

O mercado das suites de produtividade acaba de registar um feito surpreendente com o LibreOffice 26.8. Disponibilizada oficialmente a 26 de agosto, a nova versão superou a barreira do milhão de downloads na sua primeira semana de existência. Este volume representa o arranque mais bem-sucedido de sempre na história desta ferramenta de códio aberto.

O marco histórico do novo LibreOffice

Os números apurados no portal oficial contabilizam exatamente 1.031.162 transferências nos primeiros sete dias, cobrindo instalações no Windows, macOS e Linux. No entanto, o alcance real desta versão ultrapassa amplamente estes registos diretos. Uma fatia substancial da comunidade Linux opta por atualizar as suas aplicações através de repositórios externos, o que torna o impacto ainda mais expressivo.

Melhorias práticas e a ausência da IA

Este crescimento na adesão reflete a introdução de melhorias estruturais focadas na produtividade. A atualização trouxe um novo compositor de parágrafos que melhora a justificação de texto, otimizações na gestão de caracteres complexos e scripts orientais, além de um modo rascunho desenhado para minimizar distrações. A The Document Foundation apostou em refinamentos funcionais para o trabalho diário.

A par dos avanços técnicos, o grande catalisador deste interesse parece residir numa ausência deliberada da IA. O ecossistema concorrente tem acelerado a integração forçada destas ferramentas. A Microsoft intensificou a presença de botões automáticos e avisos promocionais no Word ou Excel, a Apple colocou opções criativas sob subscrições pagas no ecossistema iWork e outras alternativas livres integraram agentes virtuais.

Privacidade como fator único de adesão

Perante este cenário, a equipa responsável pelo LibreOffice tomou a decisão consciente de não incluir funções de IA nesta versão. Não existem botões invasivos na interface gráfica, janelas com sugestões persistentes nem envio não solicitado de documentos para processamento em servidores de terceiros ou modelos de linguagem remotos. O utilizador mantém controlo absoluto e direto sobre o que produz.

A proposta de valor passa por entregar um pacote robusto e confiável que respeita o espaço de trabalho tradicional. Numa altura em que a saturação por recursos automatizados gera contestação, a simplicidade de uma suite focada no essencial torna-se um elemento diferenciador. O LibreOffice demonstra que a estabilidade funcional e o respeito pelos utiilzadores continuam a atrair milhões.

Este recorde de transferências confirma que existe uma forte procura por software transparente e sem dependências na cloud. A The Document Foundation provou que a inovação pode focar-se na resolução de problemas reais de formatação e edição, oferecendo uma alternativa sólida para quem procura escapar a assinaturas dispendiosas e a interfaces sobrecarregadas com assistentes virtuais e IA.