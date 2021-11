Teste ao Google Pixel 6 Pro mostra uma boa resistência ao ser dobrado

A Google apresentou no passado mês de outubro os seus novos smarphones Pixel 6 e Pixel 6 Pro com sistema operativo Android 12 e SoC Google Tensor.

E tal como já é hábito, quando um novo equipamento é lançado, o popular youtuber JerryRigEverything coloca-o à prova no seu poderoso teste de durabilidade. Assim, o Google Pixel 6 Pro foi submetido a estas respeitadas provas e parece que se saiu muito bem, nomeadamente ao mostrar uma boa resistência no teste de flexão.

Google Pixel 6 Pro é bastante resistente à flexão

Tal como já é hábito, o youtuber JerryRigEverything, criou mais um vídeo onde testou a durabilidade de um novo equipamento recém lançado. Trata-se então do Google Pixel 6 Pro que foi agora submetido aos arrepiantes testes do yozutuber, mas conseguiu obter um bom resultado nalguns aspetos.

No vídeo, o Jerry colocou o subtítulo "quando plástico desta vez?". E essa frase parece ser uma provocação, uma vez que no Google Pixel 5, o youtuber teve que abrir um grande círculo na traseira do equipamento para descobrir o componente destinado ao carregamento sem fios.

Nos testes, o youtuber começa por abrir a caixa do Google Pixel 6 e depois faz alguns testes ao software do smartphone e analisa os detalhes da construção do mesmo. De seguida, começa o tão temido teste com as ferramentas para verificar até que ponto o ecrã do smartphone fica riscado. E através da Escala de Mohs, verifica-se que o vidro Corning Gorilla Victus usado no Pixel 6 Pro encontra-se no nível 6, onde começa a ser suscetível aos arranhões.

Veja o vídeo do teste ao Google Pixel 6 Pro:

De seguida, com um x-ato, o youtuber testa os arranhões e riscos noutras zonas do smartphone, como na zona lateral. Jerry deixa ainda um elogio pelo facto de, contrariamente ao Pixel 5, este novo equipamento não ter tanta construção em plástico, mas sim em metal. Já a traseira é feita de vidro, concedendo mais durabilidade a esta zona.

Segue-se o teste do isqueiro onde é encostada a chama ao ecrã. E nesta prova, o ecrã do Google Pixel 6 Pro fica queimado na zona onde a chama incidiu. Jerry testa também a zona da impressão digital que, mesmo depois de alguns arranhões com diversos materiais, continua a funcionar normalmente.

Por fim, o smartphone é submetido ao teste de resistência de flexão. E antes do teste, Jerry assume que como o equipamento tem um design de vidro de camada dupla, poderá partir facilmente quando dobrado. No entanto, após ser dobrado, o Google Pixel 6 Pro mantém a integridade da sua estrutura.