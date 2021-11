Os novos Samsung Galaxy S22 já têm a data de lançamento revelada

Apesar de estar ainda longe de ser uma realidade, os novos smartphones da Samsung têm estado a ser descobertos e escrutinados de forma muito intensiva. O Galaxy S22 deverá ser apresentado e revelar muitas novidades.

A informação sobre esta nova proposta tem surgido de forma muito fluente e detalhada, revelando muito sobre o que deverá ser apresentado. Com as primeiras imagens já reveladas, surge agora mais uma informação importante, a data de lançamento.

Já não há muito a saber sobre o novos Samsung Galaxy S22. As informações e os rumores têm vindo a público de forma repetida, revelando o que a empresa coreana está a preparar para este novo lançamento.

As datas do evento de lançamento foram já apresentados por alguns conhecidos leakers e dão como certo que será revelado em janeiro. Sem um dia ainda definido, deverá surgir no início do segundo mês de 2022, fugindo ao que tem sido hábito.

Uma informação importante surgiu ontem e revelou de forma total o design deste novo smartphone. As imagens são claras e revelaram tudo o que os novos Galaxy S22 vão trazer. Há mudanças importantes na sua forma, em especial no que toca às câmaras fotográficas.

Agora há uma nova informação importante e que confirma muito do que tem sido avançado ao longo das últimas semanas. Estes smartphones de vem chegar às lojas a 18 de fevereiro, sendo apresentados na segunda semana desse mês.

Caso se confirme esta informação, fica certo que a Samsung vai mesmo adiar a chegada do Galaxy S22. Não se sabe a razão para esta mudança, mas provavelmente estará associado à chegada de um novo smartphone, como tem sido adiantado.

Este novo Galaxy S22 deverá ser a arma da Samsung para conseguir conquistar o mercado e bater-se de igual com as novas propostas. A aposta deverá ser elevada e os vários modelos vão certamente cobrir as várias áreas onde este se encaixa.