Smartphones Xiaomi e Samsung entre os principais emissores de radiação em 2024

Os smartphones trazem consigo os problemas da radiação associada, e as marcas favoritas dos utilizadores, incluindo Xiaomi e Samsung, são as mais afetadas. A Xiaomi, em particular, apresenta múltiplos modelos que contribuem significativamente para esta preocupação.

Xiaomi e Samsung entre os que emitem mais radiação

O Xiaomi Mi A1, em particular, chamou a atenção da maioria dos utilizadores com os seus crescentes níveis de radiação. A sua taxa de absorção específica é incrivelmente elevada, com uma SAR (ouvido) de 1,75 W/kg e SAR (corpo) de 0,76 W/kg.

Também aumentando os níveis alarmantes da Xiaomi está a série Xiaomi-Mi Max 3 com um SAR (ouvido) de 1,58 W/Kg e SAR (corpo) de 1,42 W/kg. O seu modelo 5G também possui níveis de SAR (ouvido) semelhantes e um SAR (corpo) ligeiramente elevado de 1,56 W/kg.

Além disso, a série Samsung A23 5G também levanta preocupações significativas com o aumento da SAR perto de 1,5 W/kg (ouvido e corpo). O famoso Galaxy Z Fold 4 também está no centro das atenções por radiações muito elevadas com um SAR (ouvido) de 1,30 W/kg e SAR (corpo) de 1,51 W/kg. O seu homólogo, Galaxy Z Fold 5, adiciona à lista um SAR (ouvido) de 1,24 W/kg.

Alternativas de menor radiação da Google e da Apple

Dispositivos como o Google Pixel 3a e 4a e a série iPhone 7 da Apple apresentam níveis de radiação mais baixos, variando de aproximadamente 1,36 W/kg a 1,39 W/kg para o ouvido. Isto sugere que a manutenção de níveis de radiação mais baixos continua a ser um desafio para as empresas. O Oppo Reno 5G (CHP1921) também regista níveis de radiação notavelmente elevados, com uma SAR de 1,36 W/kg para o ouvido.

Embora a Xiaomi e a Samsung dominem a emissão de radiação, vários modelos destas marcas contribuem significativamente menos para os níveis globais de radiação. Os exemplos incluem as séries Samsung Note 10, A55 e A35, e o Xiaomi Redmi 5A e Note 7 Pro, todos exibindo leituras de SAR insignificantes para o ouvido.

O futuro em relação à radiação dos smartphones

As tecnologias móveis anteriores, como 2G, 3G e 4G, emitem aproximadamente 0,7-2,7 GHz na faixa de frequência mais baixa. No entanto, o surgimento do 5G deverá utilizar um espectro muito mais amplo, até 80 GHz. Este aumento significativo na frequência levanta preocupações sobre o potencial de emissões de radiação ainda mais elevadas de smartphones habilitados para 5G, a menos que sejam tomadas precauções.