Google mostrou surpresa extraordinária da sua IA horas antes de começar a I/O 2024

Estamos a poucas horas de começar a I/O 2024, a conferência anual da Google. Este é um momento especial e repleto de novidades e surpresas, mas a Google resolveu antecipar uma das novidades no campo da IA. Não explicou o que é, mas um simples vídeo promete muito para este evento e para a Gemini.

Google mostrou vídeo extraordinário da sua IA

A IA está a tomar conta da Internet e muitas empresas como a Google aproveitam esse momento. Toda a tecnologia apresentada tem esta componente presente, o que dá uma liberdade grande aos utilizadores, quer por ter uma inteligência presente, mas também por conseguir automatizar muitos elementos.

Com o Gemini a Google está já dentro deste campo e promete muito mais. A I/O deverá mostrar isso mesmo, tal como aconteceu o ano passado. A provar isso está um vídeo agora publicado no X (ex-Titter). Este mostra um utilizador na preparação da I/O a usar o seu smartphone.

A grande diferença do que já conhecemos vem da interação que é feita. A pergunta do utilizador para a IA ali presente é o que se passa no que é mostrado pela câmara do smartphone. Este parece conseguir ler o que está a ver e descreve-o de forma muito completa.

One more day until #GoogleIO! We’re feeling . See you tomorrow for the latest news about AI, Search and more. pic.twitter.com/QiS1G8GBf9 — Google (@Google) May 13, 2024

Gemini poderá ter mais novidades na I/O de 2024

Ainda mais interessante é o facto de que esta IA, que não se percebe se será a Gemini, conseguir interpretar o que está a acontecer. À pergunta "o que você acha que acontece aqui" surge de imediato a resposta correta, de que está a ver o palco de um grande evento a ser montado. A conversa continua depois de forma natural e com contexto.

Esta demonstração, como um todo, é muito impressionante, não apenas pelo uso multimodal de voz e vídeo nas instruções, mas também pela naturalidade com que a conversa é conduzida. Tudo parece acontecer em tempo real, usando certamente informação que está a ser enviada para a Google e depois retorna devidamente interpretada.

É curioso ver que este novo vídeo da Google, associado à IA, surgiu no X poucas horas do evento da OpenAI, onde a criadora do ChatGPT mostrou uma funcionalidade similar. Temos apenas de esperar que a I/O da criadora do Gemini para perceber o que está realmente a ser preparado, quer seja para esta inteligência ou simplesmente para o seu assistente.