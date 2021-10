Google apresenta novos Pixel 6 e Pixel 6 Pro com Android 12 e SoC Google Tensor

O lançamento dos novos smartphones Google Pixel vem trazer o Android 12 aos modelos da empresa mais velhos. Mas no dia de hoje, o grande destaque vai mesmo para os smartphones que trazem o novo SoC Google Tensor.

Venha então conhecer os pormenores dos Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

O Google Tensor, o primeiro SoC desenhado para Pixel

Os novos Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro destacam-se desde logo pela inclusão do processador desenvolvido pela empresa das pesquisas, o Tensor de 5nm. Este processador é octa-core com 2 x 2.80 GHz Cortex-X1 & 2 x 2.25 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.80 GHz Cortex-A55 e vem equipado com uma GPU Mali-G78 MP20. Segundo as indicações, o desempenho será de topo, semelhante aos modelos equipados com Snapdragon 888.

Outra das novidades está relacionada com a câmara principal, "a mais avançada câmara de um Pixel de sempre". Os smartphones da Google, não sendo dos mais poderosos neste campo, sempre ofereceram câmaras de excelente qualidade e esta nova promete.

As câmaras

Há que considerar que os dois smartphones partilham duas das câmaras, no entanto, a versão Pro, conta com uma terceira adicional. Em comum, existe então a câmara grande angular de 50 MP com foco automático omnidirecional, estabilizador ótico de imagem e uma abertura de f/1.9. A câmara ultra grande angular, também é comum e é de 12 MP com abertura f/2.2.

A versão Pro conta com uma terceira câmara telefoto de 48 MP periscópio capaz de fazer zoom ótico até 4 vezes. O zoom digital pode ir até às 20 vezes, através da funcionalidade Super Res Zoom.

Segundo a Google, a nova câmara principal é capaz de captar até 150% mais de luz que a câmara do Pixel 5, graças à sua dimensão. Assim, as fotos com pouca luz saem valorizadas, principalmente em modo noturno.

Os dois smartphones conseguem fazer gravação de vídeo a 4K a 30 e a 60 fps. A versão Pro, com uma câmara frontal de 11,1 MP é também capaz de gravar a 4K a 30 fps em modo selfie. Já a versão base tem câmara frontal de 8 MP e grava a 1080p a 30fps.

Bateria generosa

A capacidade da bateria dos novos smartphones é absolutamente surpreendente. A versão Pro tem uma capacidade de 5003 mAh e carrega a 30W (50% em 30 minutos). Carrega ainda a 23W sem fios e oferece carregamento inverso.

A versão base tem bateria de 4614 mAh, carrega também a 30W com fios e a 21W sem fios e oferece também o carregamento inverso.

Outros pormenores

Ambos os Pixel estreiam o Android 12. O Pixel 6 tem versões de 8 GB de RAM com 128 ou 256 GB. A versão Pro tem versões de 12 GB de RAM com 128, 256 ou 512 GB de armazenamento.

Quanto aos ecrãs, a versão Pro tem tecnologia LTPO AMOLED com 120Hz de taxa de atualização e HDR10+. A sua dimensão é de 6,71" com resolução QuadHD+ e proteção Gorilla Glass Victus.

A versão base tem ecrã de 6,4" FullHD com tecnologia AMOLED e taxa de atualização até 90Hz. As restantes especificações são iguais.

Oferecem resistência a água e poeiras com certificado IP68, sensor de impressões digitais no ecrã, NFC, altifalantes em stereo, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e.

A versão Pixel 6 está disponível nas cores Preto, Coral e Espuma do Mar a partir de 649 € (preço na França). O Pixel 6 Pro está disponível em branco, preto e "meio ensolarado" (alaranjado), a partir de 899 €.