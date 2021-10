COVID-19: Já foram administradas 30 mil doses adicionais da vacina

Tendo em conta a perda de anticorpos contra a COVID-19, em vários países tem-se avançado para a administração de uma dose adicional. Em Portugal também já se avançou.

De acordo com dados recentes, já foram administradas 30 mil doses adicionais da vacina da COVID-19, especialmente a que tem mais de 80 anos.

Vacina da COVID-19 está a ser administrada no braço esquerdo

A vacinação em simultâneo com a vacina da gripe e a dose de reforço da vacina da COVID-19 começou há poucos dias. A OMS recomenda a toma conjunta, no entanto, a decisão final pertence aos utentes.

Nesta fase estão a ser chamados os maiores de 80 anos que irão tomar a vacina da gripe e a da COVID-19. Segundo dados da SIC, a vacina da gripe começou a ser administrada há três semanas e já foram administradas 200 mil doses, quando 13% dos idosos com mais de 80 anos já estão vacinados.

Nos últimos dois dias, a toma pode ser em conjunto com a terceira dose da vacina contra a COVID-19, que já chegou a 30 mil pessoas. De referir também que a vacina da gripe está a ser administrada no braço direito e a da COVID-19 no braço esquerdo.

Um estudo hoje divulgado revela que cerca de 42% dos recuperados da COVID-19 apresentam sintomas de stresse pós-traumático e mais de 40% mostram-se preocupados com o julgamento negativo de outras pessoas por terem sido infetados.

Segundo este inquérito sobre as consequências da pandemia na saúde mental, os resultados relativos à Escala de Vergonha associada a Doença (CISS, no original) demonstraram que os “sentimentos de vergonha dos sobreviventes parecem estar mais relacionados com os julgamentos feitos por outras pessoas do que os julgamentos feitos pelo próprio”.

O estudo analisou um total de 640 adultos, divididos por três grupos: recuperados da infeção por COVID-19, pessoas que foram testadas, mas nunca tiveram um resultado positivo e pessoas que nunca fizeram teste de despiste para o coronavírus.