Apresentados esta semana, os novos Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 trazem algumas novidades de peso, para os tornarem ainda melhor. Claro que para chegar a este nível de desempenho e de qualidade, a Samsung teve de levar estes smartphones ao extremo. A marca mostrou agora como o fez, sem olhar a meios para o conseguir.

Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 levados ao extremo

Os smartphones dobráveis trazem novos desafios aos fabricantes, em especial no que toca à sua dobradiça. Este é o ponto de maior stress e o que se espera que tenha problemas mais cedo, dado que está constantemente a ser usado e muitas vezes levado ao extremo.

É por isso necessário que as marcas façam testes de resistência, para saberem como os seus equipamentos se vão comportar e por quanto tempo vão poder ser usados. A Samsung, como marca que está a alavancar esta área dos dobráveis mostrou agora como o fez para os seus novos smartphones dobráveis.

Com os novos Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 a Samsung voltou a testar as suas propostas ao extremo, com testes para garantir a sua resistência. Começa com o teste de abertura e fecho, colocando os smartphones em 200.000 ciclos. Depois temos o teste de queda, dado que o novo design da Flex Hinge inclui uma estrutura de caminho duplo, que ajuda a dissipar a força de um impacto.

Testes de resistência da Samsung visíveis a todos

Em seguida, seguem os testes de resistência à água. A Samsung testa IPX8 (submersão de até 1,5 m/5 pés por 30 minutos) e IPX4 (usando ponteiras para borrifar os telefones com água). Há um teste de temperatura e humidade e depois volta a ser testado com um novo teste de impacto numa queda.

Para finalizar, há dois testes do ecrã. O primeiro é exclusivo do Galaxy Z Fold5, pois envolve desenhar com a S Pen. O último é feito em ambos - uma bola de aço é usada para bater no ecrã repetidamente para garantir que este sobreviva mesmo fora da proteção do design em concha.

É desta forma sim, mas bastante detalhada, que a Samsung avalia a resistência dos seus smartphones. Levou os novos Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 ao limite e assim garante que estas propostas vão resistir aos utilizadores mais exigentes e que usam os seus smartphones de forma mais exaustiva.