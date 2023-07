A Samsung acaba de anunciar a quinta geração dos dobráveis Galaxy: Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Estes dois formatos dobráveis, líderes de mercado, oferecem experiências únicas para cada utilizador com um design elegante e compacto, inúmeras opções de personalização e um desempenho poderoso. A nova dobradiça Flex Hinge torna a experiência foldable possível e oferece um design sólido e esteticamente mais equilibrado.

Estes incomparáveis dispositivos dobráveis desbloqueiam um conjunto de funcionalidades extraordinárias de câmara, como a FlexCam, que permite tirar fotografias de ângulos criativos.

Com um forte desempenho e uma bateria otimizada alimentada pelo mais recente processador, a nova série Samsung Galaxy Z transforma o que é possível fazer com um smartphone - aberto ou fechado.

O legado de inovação e dedicação da Samsung à categoria de dispositivos dobráveis permitiu desenvolver dispositivos incrivelmente versáteis. Com uma forte crença no potencial do formato dobrável, em conjunto com capacidades de I&D e de produção de nível mundial, a Samsung tem vindo a aperfeiçoar e a otimizar consistentemente a linha da série Galaxy Z.

Desde a criação de conteúdos a partir da nova Flex Window do Galaxy Z Flip5 até ao perfeito multitasking no Galaxy Z Fold5, esta série de dispositivos dobráveis Galaxy satisfaz e excede as necessidades distintas dos utilizadores atuais.

Além disso, tanto o Galaxy Z Flip5 como o Galaxy Z Fold5 foram cuidadosamente concebidos para corresponder às expectativas de durabilidade. O ecrã principal está equipado com uma camada de dispersão de choque e uma parte traseira redesenhada que oferece um ecrã mais sólido.

Juntamente com o suporte IPX8, as molduras Armor Aluminum e o Corning® Gorilla® Glass Victus 2 aplicado tanto na Flex Window como na traseira, o Galaxy Z Flip5 e o Galaxy Z Fold5 oferecem a proteção que os consumidores esperam, reforçada ainda mais pela nova Flex Hinge. Este novo módulo integrado de dobradiça apresenta uma estrutura de carris duplos capaz de dissipar impactos externos.

Galaxy Z Flip5: A derradeira ferramenta de auto-expressão de bolso

O Galaxy Z Flip5 proporciona uma experiência de dobragem única e elegante a partir de um dispositivo de bolso concebido para promover a autoexpressão.

A nova Flex Window, agora 3,78 vezes maior do que a geração anterior, oferece uma ampla gama de novas e já existentes funcionalidades. Inclui ainda mais opções de personalização, incluindo relógios informativos e grafismos que podem condizer com o design do mostrador da série Galaxy Watch6 do utilizador, bem como com as elegantes molduras.

Além disso, a nova capa Flipsuit do Galaxy Z Flip5 oferece uma maior proteção e personalização ao equipamento através dos painéis com NFC, para que os utilizadores possam combinar o design da Flex Window com a capa e ter ainda mais opções de personalização.

Fechado, o Galaxy Z Flip5 oferece mais do que nunca uma maior facilidade de utilização. A partir da Flex Window é possível aceder rapidamente e sem esforço a informações úteis. Através dos Widgets, os utilizadores podem verificar a meteorologia, controlar a reprodução de música com o Media Controller, ou ficar a par das últimas atualizações das bolsas mundiais com o widget Google Finance.

Basta ver todos os Widgets e alternar entre eles de forma instantânea com um toque no ecrã para ativar o Multi Widget View. Além disso, verifique facilmente as notificações e aceda às definições rápidas para Wi-Fi ou Bluetooth.

Galaxy Z Flip5 - Especificações ​Galaxy Z Flip5 Ecrã Principal 6.7-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz Adaptive refresh rate (1~120Hz) Infinity Flex Display (2640 x 1080, 22:9) Traseiro 3.4-inch Super AMOLED 60Hz Display 720 x 748 306 PPI Dimensões e Peso Dobrado 71.9 x 85.1 x 15.1mm Aberto 71.9 x 165.1 x 6.9mm Peso 187g Câmara Frontal 10MP Selfie Camera F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ Dupla Traseira 12MP Ultra Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ 12MP Wide-angle Camera Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚ Processador Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Memória 8GB Memória com 512GB armazenamento interno 8GB Memória com 256GB armazenamento interno Bateria 3,700mAh (typical) bateria dupla Carregamento Carregamento com fios: até 50% de carga em cerca de 30mins com adaptador de 25W ** e cabo USB-C de 3A Carregamento rápido sem fios 2.0 Wireless PowerShare Resistência à Água IPX8 SO Android 13 One UI 5.1.1 Rede e Conectividade 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3 Sensores Sensor capacitivo de impressões digitais (lateral), Acelerómetro, Barómetro, Sensor giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de proximidade, Sensor de luz Segurança Samsung Knox com Samsung Knox Vault SIM Um Nano SIM e eSIM Cores Mint, Graphite, Cream, Lavender [Exclusivas em Samsung.com] Gray, Blue, Green, Yellow

Sem nunca abrir o dispositivo, navegue pelo histórico de chamadas para devolver chamadas não atendidas e responda a mensagens de texto utilizando as Respostas Rápidas ou escreva uma mensagem com recurso ao teclado QWERTY completo e à visibilidade do histórico das conversas.

Com o seu design e formato inigualáveis, o Galaxy Z Flip5 também oferece a experiência de câmara mais versátil num smartphone Samsung Galaxy. Tire selfies de elevada qualidade com a câmara traseira, graças à maior Flex Window. Os utilizadores podem tirar fotografias impressionantes com as mãos livres a partir de ângulos criativos com a FlexCam. É rápido e simples visualizar e editar as fotografias no Modo Flex .

Os utilizadores podem rever, ajustar o tom da cor ou eliminar imagens facilmente com a visualização rápida na Flex Window. Ao tirar uma fotografia de um amigo, a Dual Preview permite ao utilizador ver-se a si próprio através da Flex Window para que possa fazer ajustes em tempo real e obter a fotografia perfeita. Os utilizadores podem obter uma fotografia completamente focada mesmo em movimento com a estabilização da câmara Super Steady, enquanto o Auto Framing garante que ninguém fica de fora.

O Galaxy Z Flip5 adiciona melhorias de IA à poderosa experiência da câmara que trazem para a vida todas as fotografias. Seja criativo, mesmo com pouca luz, com as capacidades melhoradas de Nightography que otimizam as fotografias e os vídeos em condições de iluminação ambiente. O algoritmo de processamento de imagem (ISP) alimentado por IA corrige qualquer ruído visual que normalmente estraga as fotografias com pouca luz, enquanto melhora os detalhes e o tom de cor. Mesmo à distância, as fotografias são mais nítidas com o zoom digital de 10X.

Galaxy Z Fold5: O derradeiro veículo de produtividade com um ecrã de grandes dimensões

Com um grande e envolvente ecrã e uma bateria de longa duração naquele que é o Fold mais fino e leve de sempre, o Galaxy Z Fold5 é fácil de levar para qualquer lado, ao mesmo tempo que oferece o desempenho mais potente da série Galaxy Z.

O Galaxy Z Fold tem sido pioneiro na transformação da produtividade diária através de uma experiência robusta a partir de um ecrã maior, fazendo a Multi Window e a App Continuity evoluir para uma vasta gama de funcionalidades, incluindo a Barra de Tarefas, arrastar e largar e a otimização de aplicações de terceiros.

A S Pen Fold Edition, introduzida na terceira geração do Fold em 2021, também foi aperfeiçoada para proporcionar uma experiência de escrita superior no Galaxy Z Fold5. Estas funcionalidades e ferramentas juntam-se para proporcionar uma produtividade poderosa num ecrã de grandes dimensões e permitir que os utilizadores concluam tarefas importantes em qualquer lugar.

A melhorada barra de tarefas oferece um nível de produtividade mais dinâmico, permitindo aos utilizadores alternar rapidamente entre as aplicações mais utilizadas. Agora com a possibilidade de ter até quatro aplicações será possível um trabalho mais eficiente. O novo e melhorado arrastar e largar a duas mãos também pode aumentar a produtividade ao mover conteúdos entre aplicações e ecrãs.

Basta tocar e manter pressiona uma imagem na galeria da Samsung com um dedo e usar outro dedo para abrir a aplicação Samsung Notes para arrastar e largar a imagem. Com o pop-up oculto, o utilizador poderá ter uma aplicação a ser executada em segundo plano, permitindo ver conteúdo de vídeo em ecrã inteiro e conversar com amigos num pop-up flutuante ao lado do ecrã.

A nova S Pen Fold Edition , mais fina e compacta, torna mais simples tirar notas em tempo real, cabendo mais confortavelmente no bolso. A Slim S Pen Case tem quase a mesma espessura que uma capa normal para o Fold e está disponível numa variedade de estilos e cores para que os utilizadores possam transportar as suas S Pen com estilo.

Para ajudar os utilizadores a fazerem mais em movimento, o ecrã principal de 7,6 polegadas proporciona uma visualização expansiva e ininterrupta para que estes possam desfrutar do seu filme favorito na vertical ou na horizontal. Além disso, o brilho máximo aumentou mais de 30%, até aos 1750 nits para oferecer uma experiência de visualização de excelência no exterior, mesmo sob luz solar intensa.

Oferecer aos utilizadores uma experiência de jogo envolvente no maior ecrã de smartphone Galaxy. O Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy melhora os gráficos e utiliza IA para fazer correr jogos de forma mais dinâmica e funcionalidades multijogo.

Galaxy Z Fold5 ​ Galaxy Z Fold5 Ecrã Principal 7.6-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display (2176 x 1812, 21.6:18), 374ppi 120Hz adaptive refresh rate (1~120Hz) Traseiro 6.2-inch HD+ Dynamic AMOLED 2X Display (2316 x 904, 23.1:9), 402ppi 120Hz adaptive refresh rate (48~120Hz) Dimensões e Peso Dobrado 67.1 x 154.9 x 13.4mm Aberto 129.9x 154.9 x 6.1mm Peso 253g Câmaras Frontal exterior 10MP Selfie Camera F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 85˚ Frontal interior 4MP Under Display Camera F1.8, Pixel size: 2.0μm, FOV: 80˚ Ultra Grande Angular 12MP Ultra Wide Camera F2.2, Pixel size: 1.12μm, FOV: 123˚ Principal 50MP Wide-angle Camera Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.0μm, FOV: 85˚ Teleobjectiva 10MP Telephoto Camera PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optical zoom Processador Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Memória 12GB Memória com 1TB de armazenamento 12GB Memória com 512GB de armazenamento 12GB Memória com 256GB de armazenamento Bateria 4,400mAh (typical) bateria dupla Carregamento Carregamento com fios: Até 50%de carga em cerca de 30 minutos com o adaptador de 25W e o cabo USB-C 3A Carregamento rápido sem fios 2.0 Wireless PowerShare Resistência à água IPX8 SO Android 13 One UI 5.1.1 Rede e Conectividade 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3 Sensores Sensor de impressões digitais (lateral), Acelerómetro, Barómetro, Sensor giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de proximidade, Sensor de luz Segurança Samsung Knox com Samsung Knox Vault SIM Até dois Nano SIM* e um eSIM Cores Icy Blue, Phantom Black, Cream [Exclusivas em Samsung.com] Gray, Blue

O Galaxy Z Fold5 pode suportar confortavelmente uma maratona de jogos com o seu sistema de arrefecimento avançado que dissipa o calor de forma mais inteligente para um menor lag e sem quebras no desempenho.

Preços e Disponibilidade

O Galaxy Z Flip5 permite que os utilizadores se expressem através de cores como Mint, Graphite, Cream e Lavender. Há também uma gama de acessórios incluindo a Clear Gadget Case, a Flap Eco-Leather Case, a Flipsuit Case e sempre fácil de transportar Silicone Case com Ring para criar um visual mais personalizado.

O Galaxy Z Fold5 está disponível em Icy Blue, Phantom Black e Cream , juntamente com uma variedade de capas que oferecem praticidade e estilo. Aqui está incluída uma Slim S Pen Case, Clear Gadget Case, Eco-Leather Case e uma Standing Case with Strap .

O Galaxy Z Flip5 e o Galaxy Z Fold5 estarão disponíveis para pré-compra em Portugal a partir de 26 de julho e chegam a partir do dia 11 de agosto. Os clientes que fizerem a pré-compra do Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 usufruíram da campanha Dobro da Capacidade.

Esta permite pré-comprar os modelos de 512GB ao valor dos de 256GB, ou usufruir de um desconto de 120€ sobre PVPr no modelo Galazy Z Fold5 de 1TB. O Galaxy Z Flip5 tem um PVPr a partir de 1 249,9€, enquanto que o Z Fold5 tem um PVPr a partir dos 1 969,9€.

Samsung Galaxy Z Fold5

1TB – 2 329,9 €

512GB – 2 089,9 €

256GB – 1 969,9 €

Samsung Galaxy Z Flip5

512GB – 1 369,9 €

256GB – 1 249,9 €

