A SpaceX tem estado a revolucionar e a democratizaras viagens ao espaço. A empresa de Elon Musk é atualmente uma das poucas que consegue levar carga e tripulantes para o espaço, sendo a sua principal cliente a NASA.

Este cenário mudou há pouco dias com a missão Inspiration4, a primeira missão da SpaceX apenas com tripulantes civis. Esta missão terminou hoje, com o regresso dos 4 tripulantes à terra. A amaragem correu bem e todos estão já de volta ao nosso planeta.

Depois de várias viagens da Crew Dragon ao espaço, todas associadas a transporte de carga ou astronautas para EEI, surgiu algo diferente. A missão Inspiration4 da SpaceX foi composta apenas por civis, algo que nunca antes tinha sido realizado.

Estes quatro astronautas saíram da Terra no passado dia 16 e orbitaram o planeta durante 3 dias a 575 quilómetros de altitude. Esta é uma distância mais elevada a que orbitam a EEI e até o Telescópio Hubble.

O regresso aconteceu há pouco tempo, com a amaragem da cápsula Crew Dragon perto do estado da Florida, dos EUA, ao largo do oceano Atlântico. Esta descida seguiu o padrão da SpaceX para este tipo de missões e aconteceu poucos minutos depois da meia-noite, hora de Portugal.

A missão Inspiration4 teve início no passado dia 16 e o sucesso foi total. Assim que amarou no oceano Atlântico, as equipas de resgate em barco apressaram-se a chegar ao local para retirar a cápsula Crew Dragon para fora do oceano e ajudar os viajantes a abandonarem a cápsula Resilience.

A tripulação desta missão foi composta por Jared Isaacman, comandante da missão; Hayley Arceneaux, médica do St. Jude Children’s Research Hospital; Chris Sembroski, engenheiro que trabalha na indústria aeroespacial; e Sian Proctor, uma professora de geociência.

A missão serviu para ser realizada pesquisa sobre os efeitos dos voos espaciais no corpo humano. Serviu também como campanha de recolha de fundos para o St. Jude Children's Research Hospital, que depende principalmente de doações para o avanço da medicina de combate ao cancro.