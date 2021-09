Fortnite: jovem internado em Espanha por estar dependente do jogo

Bem sabemos que os jogos eletrónicos estão cada vez mais apelativos, divertidos e desafiantes. Mas isso também acarreta consequências menos boas, como uma maior probabilidade de sugar a atenção dos jogadores ao ponto de levar ao desenvolvimento de dependências neste segmento.

Neste sentido, é agora notícia o caso de um jovem em Espanha que foi internado após ter sido diagnosticado como dependente do jogo Fortnite.

Fortnite é um dos jogos com mais sucesso da criadora Epic Games. É um título multijogador online lançado em 2017 e que oferece aos jogadores uma panóplia de aventuras e desafios. O jogo é bastante apelativo para miúdos e graúdos, mas sem controlo pode levar a casos extremos de tempo de jogo.

Jovem internado em Espanha por estar dependente do Fortnite

Desta forma, agora foi revelado o preocupante caso de um jovem que foi internado durante alguns meses na vizinha Espanha depois de ter sido diagnosticado como dependente do Fortnite. A identidade e a idade do jovem não foram reveladas, mas o caso aconteceu na região de Castellón.

O jovem foi internado depois dos seus pais e médicos terem notado alguns sinais e sintomas preocupantes, tais como a redução de desempenho escolar, isolamento social, faltar às aulas para continuar a jogar, menor interesse noutras atividades, alterações de sono, teimosia para continuar a jogar, entre outros.

Segundo os relatos dos médicos e da família, o jovem começou a ficar viciado nos jogos depois da morte de um familiar. Assim, estima-se que se tenha focado no Fortnite como forma de contornar o luto e lidar com a situação.

O caso deu mesmo origem a um estudo sobre o tema, publicado no Journal of Child and Adolescent Psychiatry. O estudo analisou as informações dos pais e outros dados recolhidos durante os dois meses de internamento do jovem. As conclusões apontam a dependência no Fortnite como causa para as alterações de comportamento.

O tratamento baseou-se num programa para o desenvolvimento de outras habilidades, orientações diárias, gestão de tempo, estimulação cognitiva de forma a elaborar um trabalho de consciencialização do impacto e consequências do jogo na vida do jovem.

A intervenção, felizmente, deu resultados e o jovem tem conseguido agora ter um maior controlo sobre o tempo que despende online. Para além disso voltou a relacionar-se mais com os outros e traçou alguns objetivos para a sua vida. Contudo, e para evitar recaídas, o jovem continua a ser seguido no Hospital Del Día, mas irá voltar à escola em breve.

O estudo destacou dois fatores que podem promover o vídeo no Fortnite:

Prazos e objetivos para serem conquistados no jogo

Aumento da popularidade de diretos com gameplay do Fortnite

Vários especialistas da área aconselham à moderação no jogo entre os jovens menores de idade. Os pais devem começar por gerir e moderar o tempo que os mesmos passam no jogo e também devem incentivar à realização de outras atividades, especialmente as que promovam a socialização.

Já aqui no Pplware havíamos alertado para os sintomas característicos de uma Dependência de Tecnologias e Jogos Eletrónicos.