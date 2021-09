Estamos a poucas semanas se conhecer uma nova versão do Android. A Google tem há vários meses a versão 12 a ser preparada, com muitas novidades em muitas áreas essenciais e até esperadas por muitos utilizadores.

Com estes planos conhecidos e até revelados, surge agora outra novidade. A Google terá uma nova versão do Android a ser preparada e será dedicada em especial a melhorar a interface oferecida aos novos smartphones dobráveis.

Há um novo Android 12 a caminho

Se os rumores e a interpretação de alguma informação estiver correta, o Android 12 chegará já a 4 de outubro. Esta é uma versão já bem conhecida e que está em testes há vários meses, com melhorias significativas na interface e na segurança dos utilizadores.

Ao mesmo tempo, e de acordo com uma informação revelada, haverá outra novidade a caminho do próprio Android 12. A Google estará a preparar uma atualização desta versão, sabendo-se agora que será dedicada a melhorar a interface para os smartphones dobráveis.

Interface renovada e preparada para dobráveis

A grande novidade que esta versão deverá trazer é a presença de uma nova barra de ícones na zona inferior do ecrã. Nesta devem estar presentes as apps mais usadas e eventualmente as que estiverem abertas, ainda que em segundo plano.

Além destas novidades, será também possível ver apps abertas lado a lado, com várias instâncias da mesma a ser usada, como é o caso do Chrome. Na verdade, algumas destas melhorias tinham já sido vistas nas primeiras versões do Android 12, tendo depois desaparecido.

Google prepara um smartphone novo?

A chegada desta versão pode também significar a chegada de uma novidade que há algum tempo é falada. A Google poderá estar a preparar-se para dar a conhecer o seu Pixel Foldable, um smartphone da gigante das pesquisas que segue as mais modernas tecnologias.

Estas novidades não têm ainda data de chegada, mas não se deverá sobrepor à versão que se espera para breve. Naturalmente que será uma evolução interessante e que finalmente adapta este sistema aos ecrãs maiores e com outras necessidades.