iOS 15.2 permite que os dados do iPhone de pessoas falecidas possam ser acedidos

A Apple tem um sistema operativo tão seguro que até os familiares de pessoas falecidas têm muitas dificuldades em conseguir o total acesso aos dados nos equipamentos no pós-morte. Há até casos em que pais e filhos enviaram à Apple pedidos desesperados para a empresa facilitar o acesso a informação tão relevante. Agora, para ajudar em situações tão sensíveis como esta, a Apple introduziu uma importante novidade no iOS 15.2.

Depois de lançada a primeira e a segunda versão beta do próximo iOS 15, ficou claro que a opção Contacto de legado está de facto em andamento.

Apple: O Legado Digital e o direito de sobrevivência

A Apple em breve irá permitir que o utilizador possa transmitir os seus dados do iCloud a alguém da sua confiança após a sua morte. Este novo serviço está a chegar aos iPhones, iPads e Macs. O Contacto de legado irá permitir que o proprietário do dispositivo possa nomear até 5 pessoas que irão ter acesso a toda a informação do dispositivo enviado para o iCloud.

Conforme demos o exemplo em cima, o acesso aos dados por parte de familiares de uma pessoa falecida tem sido um problema para a Apple. Como tal, a empresa está a tentar resolver a questão nesta sua mais recente atualização do iOS.

Até agora, quando um ente querido ou membro da família morre, não havia uma forma simples de aceder à sua conta iCloud e absolutamente nenhuma maneira de desbloquear o seu telefone sem conhecer o código de acesso. De acordo com os termos de serviço do iCloud, os dados da pessoa falecida acompanham-na mesmo com uma certidão de óbito.

Com o novo programa Legado digital, anunciado pela primeira vez na WWDC no início deste ano e a chegar ao iOS 15.2, é possível designar até cinco pessoas como Contactos de legado. Estas pessoas podem então aceder aos dados e informações pessoais armazenados no iCloud quando a pessoa morre, tais como fotografias, documentos e até compras.

Como se pode solicitar esta funcionalidade?

Para ativar o Legado Digital, a Apple requer uma prova de óbito e uma chave de acesso. Mesmo assim, é um processo muito mais simplificado do que antes, o que poderia exigir uma ordem judicial a confirmar o direito à herança, e mesmo assim, não havia qualquer garantia de que teria acesso aos dados.

Esta tem sido uma situação complicada para a Apple, que há muito toca nos seus princípios fundamentais de proteção da privacidade dos utilizadores. O luto de pais e cônjuges contra a empresa por não lhes dar acesso às fotografias dos seus cônjuges não são uma boa imagem para a relação com os seus clientes e utilizadores.

Contudo, também não é uma boa política apagar os dados das pessoas, por vontade própria. Tanto o Google como o Facebook têm sistemas em vigor para designar o acesso de conta a outras pessoas. Assim, é bom ver a Apple também a atualizar e a modernizar as suas políticas, no que a este assunto diz respeito.

Passos para ativar o Contacto de legado

Antes de mais para começar a usar esta funcionalidade, tem de estar a executar o iOS 15.2. Depois é seguir os seguintes passos:

Num dispositivo iOS, vá a Definições > [ o seu nome ] > Palavra-passe e segurança .

> [ ] > . Num Mac, vá a Preferências do Sistema > ID da Apple > Palavra-passe e Segurança .

> > . Em Contacto de legado , siga as instruções para adicionar um Contacto de legado. Se utilizar a Partilha com a família, pode escolher um membro da família a partir da lista; em alternativa, adicione alguém utilizando o seu e-mail ou número de telefone.

, siga as instruções para adicionar um Contacto de legado. Se utilizar a Partilha com a família, pode escolher um membro da família a partir da lista; em alternativa, adicione alguém utilizando o seu e-mail ou número de telefone. Notifique o seu Contacto de legado e partilhe uma chave de acesso através da app Mensagens. Se aceitarem, uma cópia da chave de acesso é automaticamente guardada nas suas definições do ID Apple. Se recusarem, receberá uma notificação. A chave de acesso é necessária para entrar na sua conta se falecer.

através da app Mensagens. Se aceitarem, uma cópia da chave de acesso é automaticamente guardada nas suas definições do ID Apple. Se recusarem, receberá uma notificação. A chave de acesso é necessária para entrar na sua conta se falecer. Embora possa adicionar um Contacto de legado que não esteja no iOS 15.2, eles não poderão armazenar a chave de acesso nas configurações do seu dispositivo, pelo que deverá fornecê-la de outra forma.

O Contacto de legado faz parte do programa Legado Digital e está agora disponível na versão pública beta do iOS 15.2 para iPhone. Será amplamente acessível quando o iOS 15.2 for lançado para todos. A Apple ainda não disse qual a versão do macOS que suportará a funcionalidade.