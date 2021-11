YouTube vai ocultar o número de ‘dislikes’ nos vídeos

Certamente que, nos vídeos do YouTube, já reparou nos botões de 'like' e 'dislike', ou em português 'gosto' e 'não gosto', que constam debaixo de cada conteúdo. Esses botões correspondem às reações dos visualizadores para darem o seu parecer sobre determinado vídeo.

No entanto, apesar de os utilizadores poderem continuar a clicar no botão 'dislike', a quantidade de cliques nesse botão será agora ocultada dos vídeos do YouTube e apenas se manterá visível para os criadores do vídeo.

Muitas vezes a opinião de terceiros sobre determinado conteúdo, pode influenciar previamente a nossa opinião sobre esse mesmo conteúdo. Assim, no YouTube, quando acedemos a determinado vídeo, muitos de nós tem a tendência de verificar a quantidade de 'likes' e 'dislikes' que o mesmo tem, e isso dá-nos uma ideia de se será um bom conteúdo, por ter mais gostos, ou um conteúdo menos bom, por ter mais 'não gosto'.

Mas a plataforma da Google tem agora novidades sobre estes detalhes.

YouTube vai retirar a quantidade de 'dislikes' nos vídeos

O YouTube anunciou que vai retirar da visualização dos utilizadores a quantidade de 'dislikes' que cada vídeo da plataforma tem. No entanto, o botão vai manter-se visível, e pode ser clicado por quem realmente não estiver agradado com o conteúdo. Mas o número de utilizadores que nele clicaram é que deixará de estar público e apenas poderá ser visto pelo responsável pela partilha do vídeo.

A novidade foi revelada através de um vídeo da conta YouTube Creators e o objetivo é evitar que os criadores menores sejam alvo de ataques de aversão ou assédio. Por sua vez, a empresa quer promover interações respeitosas entre visualizadores e criadores.

Para já, o número de 'dislikes' ainda está visível. E, curiosamente, no vídeo de anúncio do YouTube há praticamente tantos 'likes' (3,7 mil) como 'dislikes' (3,6 mil). Quando esta atualização estiver disponível, os utilizadores apenas terão acesso à quantidade de likes do vídeo.

Por fim, o YouTube espera que esta novidade não cause frustração aos utilizadores e que os mesmos se habituem rapidamente às mudanças. Para além disso também relembra que existem várias outras plataformas sem o botão de 'dislike'.