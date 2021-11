Blackview celebra dia dos solteiros com grandes descontos

Para celebrar o Dia dos Solteiros, a Blackview preparou uma verdadeira montra de descontos que abrangem todas as suas categorias de produtos.

Venha conhecer algumas delas e aproveite estes dias para adquirir alguma da tecnologia que há muito deseja.

Rugged Phones - os mais robustos smartphones

No rol de smartphones robustos, a Blackview tem propostas das mais básicas, com especificações de entrada de gama e média/baixa, com as certificações exigidas nestes produtos, garantindo o máximo de resistência.

Existem depois opções mais avançadas que já têm câmaras térmicas que podem funcionar de forma muito interessante nalguns trabalhos ou mesmo em aventuras noturnas. Há ainda as opções 5G.

Podemos destacar, por exemplo, o Blackview BL6000 Pro já testado aqui no Pplware. É um smartphone com ecrã de 6,36" e resolução FullHD+, equipado com Android 11 e com processador MediaTek Dimensity 800.

Tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. A bateria tem uma capacidade de 5280 mAh e tecnologia de carregamento rápido a 18 W. Na frente a câmara é de 16 MP e na traseira existem três câmaras, sendo a principal de 48 MP, uma de profundidade de 0,3 MP e uma terceira ultra grande angular de 13 MP.

Smartphones de entrada de gama

Para quem não quer investir muito dinheiro num smartphone, a marca disponibiliza também várias opções de entrada de gama com preços que vão desde os 50 € até aos 150 € (isto já com taxas incluídas).

A Blackview, além dos modelos que assina com esta marca, ainda é detentora da recém-chegada OSCAL, como o modelo OSCAL C20 (existe também a versão Pro). Este smartphone vem com Android 11 da edição Go, uma versão do sistema operativo para modelos com especificações mais limitadas, nomeadamente ao nível da memória RAM.

Os tablets e computadores Blackview

Esta é uma área onde a marca também já está a apostar, tal como outras fabricantes de smartphones. Já nenhuma quer ficar limitada à produção de smartphones, criando assim ecossistemas completos de tecnologia doméstica.

Destacam-se nestes dias de promoções o tablet OSCAL Pad 8, o Blackview Tab 10 e ainda o computador Blackview AceBook1. Os tablets estão disponíveis por cerca de 165 € e o computador por 300 €.

Os earbuds com TWS e os relógios inteligentes

Finalmente, há que destacar duas áreas de gadgets que têm tido uma procura crescente por parte do público e que são opções muito acessíveis. Os relógios inteligentes da Blackview garantem funcionalidades básicas de monitorização da atividade física e a interação com o smartphone, nomeadamente com a receção de notificações e, já com impostos, não passam dos 35 €.

Já os earbuds disponíveis têm todos tecnologia TWS que garante uma ligação sem fios com o mínimo de delay e o mais barato destas promoções encontra-se por 21,60 €. Já a opção mais cara, os Airbuds 5 custam menos de 60 €, mas já oferecem cancelamento ativo de ruído.

Todas estas promoções podem ser encontradas na página oficial da Blackview.

