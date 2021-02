Análise: Blackview BL6000 Pro 5G, um rugged phone de excelência

O trabalho ou atividades lúdicas que uma pessoa desempenha são um fator que influenciará a escolha de um novo smartphone. Para trabalhos mais perigosos em termos físicos, mais sujos, ou para quem pratica atividades desportivas mais radicais, um smartphone robusto, com proteção acrescida para quedas, apertos e variações de temperatura drásticas poderá ser uma escolha acertada. A Blackview é uma das empresas que aposta na produção destes modelos e o BL6000 Pro 5G destaca-se por diversas razões.

Nós já o testámos e esta é a nossa avaliação.

Especificações gerais do Blackview BL6000 Pro

O Blackview BL6000 Pro foi apresentado em outubro de 2020 e entrou em campanha de crowdfunding na plataforma Indiegogo, tendo ultrapassado o seu objetivo inicial em mais de 4000%.

É um smartphone com ecrã de 6,36″ e resolução FullHD+, com 1080 x 2300 píxeis. A proporção do ecrã é de 19:9, com densidade de 480 ppp. Neste ecrã a câmara está colocada no canto superior esquerdo num pequeno furo.

Vem equipado com Android 10, sendo que a marca já garantiu atualização para Android 11 via OTA. O processador é relativamente recente no mercado, já preparado para o 5G: falamos do MediaTek Dimensity 800 com a GPU é uma Arm Mali-G57 MC4. Este smartphone 5G suporta 2 cartões nano SIM.

Tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. A bateria tem uma capacidade de 5280 mAh e tecnologia de carregamento rápido a 18 W. É de referir que este smartphone integra um sistema de arrefecimento líquido, que garante uma temperatura estável do equipamento.

Na frente a câmara é de 16 MP com abertura f/2.0. Na traseira existem três câmaras, sendo a principal de 48 MP com abertura f/1.8, uma de profundidade de 0,3 MP com abertura f/2.8 e ainda uma terceira câmara, a ultra grande angular de 13 MP, com abertura f/2.2.

Traz os sensores de proximidade, de luminosidade, giroscópio, acelerómetro e bússola. Além disso, o Blackview BL6000 Pro tem Bluetooth 5.1, GPS e NFC. Porque é importante para muitos utilizadores, este smartphone inclui também rádio FM.

Sendo este um smartphone todo-o-terreno, tem várias certificações, nomeadamente IP68, IP69K, MIL-STD-810g e ainda IceMode que garante que podem ser utilizadas funções mesmo em temperaturas de 30 ºC negativos. Por fim, é importante referir o tamanho, de 166,7 x 81,3 x 12,8 mm, com um peso de 273g.

Construção e design

Passando das dimensões para os pormenores de construção de design há que olhar para o Blackview BL6000 Pro como um dos mais “elegantes” smartphones robustos que já aqui testámos no Pplware. A construção é robusta para resistir a quedas, a variações de temperaturas, poeiras e água… Com as certificações já referidas tal é garantido sem que a estrutura do smartphone fique comprometida.

O ecrã tem um acabamento 2.5D e é protegido com uma pequena saliência em plástico. Apesar da moldura à volta do ecrã ser maior do que é habitual hoje num smartphone, acaba por ser mais fina do que a concorrência oferece neste segmento de produtos. O altifalante para chamadas está colocado acima do ecrã, ao centro e, como já foi referido, a câmara frontal perfura o ecrã no canto superior direito.

A estrutura é em metal, com as laterais sem qualquer proteção extra em borracha, o que acaba por conferir a tal elegância referida anteriormente. A traseira é em borracha, com um padrão rugoso muito discreto e, na vertical, no canto superior direito, surgem então as 3 câmaras, seguidas do flash LED. Existe ainda na traseira um microfone e a inscrição da marca.

Tem porta USB Tipo-C em baixo, junto ao slot para cartões, ao microfone e ao altifalante principal. Do lado direito tem um botão cor de laranja para ações especiais, do lado esquerdo os botões de volume e de Power. Este botão de Power tem também em si um sensor de impressões digitais, muito rápido e eficiente. Em cima, tem apenas um microfone.

O desempenho do Blackview BL6000 Pro

O equilíbrio entre qualidade de construção, a robustez necessária exigida nesta gama e o desempenho é cada vez mais bem conseguido. A Blackview aqui tem um papel fundamental, já que entrou neste segmento com o propósito de oferecer smartphones robustos, com boas especificações a preços justos e a verdade é que o tem conseguido fazer cada vez melhor ao longo do tempo.

Estamos perante um smartphone que custa cerca de 350 €, na categoria do rugged phones, e com um desempenho que se enquadra nesta gama de preços, além de conseguir captar boas fotografias em diferentes ambientes, como poderá ver mais à frente.

O smartphone é bastante rápido na execução das tarefas, a interação com o ecrã ocorre de forma bastante fluida e não há tarefas que fiquem por cumprir. Como comparação, podemos referir que no Antutu conseguiu obter a pontuação de 339972 pontos, próximo daquilo que são os demais smartphones de gama média.

O Blackview BL6000 Pro vem com algumas apps instaladas, nomeadamente alguns jogos, como Asphalt Nitro entre outros títulos da Gameloft. Outras apps como Child Mode, Clone Phone, Cold Room, SOS Call ou Rádio FM, vêm complementar o lote de apps da Google já comum.

Com o Game Mode algumas opções podem ser escolhidas para que seja feita a supressão de notificações durante a execução de um jogo, para que não haja perturbação. Depois o botão cor de laranja, na lateral, permite personalização com um clique, um clique longo ou dois cliques, permitindo escolher diversas funcionalidades, como abrir uma app, gravar som ou ligar a lanterna.

Em relação à autonomia, a bateria de 5280mAh do Blackview BL6000 Pro permite atingir à vontade atingir os três dias de utilização não intensa, isto para os ciclos onde não há muito tempo de jogo ou de câmara fotográfica. Aí a autonomia poderá ficar reduzida para um dia e meio, o que já é bastante.

Fotografia pelo Blackview BL6000 Pro

A câmara fotográfica do Blackview BL6000 Pro conta com um sensor principal Sony IMX582 de 48 MP com uma abertura f/1,8. Esta câmara é auxiliada por mais duas: uma de profundidade de 0,3 MP com abertura f/2.8 e outra, a ultra grande angular, de 13 MP, com abertura f/2.2.

Permite gravar vídeo em 4K a 30 fps, tem um modo de captação de imagens dentro de água e ainda oferece HDR e modo noturno.

A câmara frontal é de 16 MP, com abertura f/2.0, tratando-se de um sensor Samsung S5K3P9-SP.

Em resumo, no Blackview BL6000 Pro temos uma câmara que corresponde às expectativas considerando a gama onde se insere, mas sem que surpreenda ou se destaque verdadeiramente. Um apontamento, vai para o facto de demorar um pouco a fazer o foco automático.

Em fotos com pouca luz, a câmara principal tem um comportamento muito bom, não criando ruído nas fotos. Além disso, o modo noturo melhora realmente os resultados. Há apenas um pormenor a destacar que é o facto de deixar alguns reflexos devido ao grupo de lentes, quando falamos em fotos com muitas luzes noturnas.

As fotos em ambiente com muita luz permitem resultados bastante bons, com muito detalhe e uma boa captação de cores. Apenas sinto falta de um pouco mais de contraste, mas é uma característica deste sensor em concreto. De referir que o zoom 2x é digital, tal como se pode comprovar pelos resultados.

As selfies, não tendo um resultado extraordinário, cumprem o propósito. Deixo dois exemplos, um em ambiente com luz natural e outro em ambiente noturno, com muito pouca luz. Neste último, apesar de haver muito ruído, a imagem tem bastante detalhe.

Veredicto

A escolha de um rugged phone é muito condicionada pelos designs demasiado “robustos”, passando aqui a redundância. Os acabamentos em borracha nos cantos ou nas laterais completas fazem com que muitas pessoas os coloquem de lado, mesmo sendo estes modelos a escolha acertada perante o trabalho ou atividades ao ar livre que desempenha.

Mas, neste caso, com o Blackview BL6000 Pro conseguimos ter um smartphone que, apesar de ter uma grande espessura, oferece acabamentos mais requintados, minimizando aquele aspeto “robusto” habitual, sem descurar as certificações que garantem que é “à prova de bala”.

O desempenho é muito bom, correspondendo ao esperado dentro desta gama e a bateria é mais do que suficiente para dois/três dias de utilização. No campo da fotografia, apesar de não ter resultados surpreendentes, permite captar fotos e gravar vídeo com muito boa qualidade.

O rugged phone Blackview BL6000 Pro 5G está disponível por 369€, nas cores Iceberg Silver, Mist Grey (modelo analisado) e Graphite Black. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

Blackview BL6000 Pro 5G