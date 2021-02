Os utilizadores devem garantir a segurança das suas máquinas em várias vertentes. Para além das proteções contra intrusões, devem garantir também que os seus dados estão salvaguardados e que podem ser repostos em caso de problemas.

A forma mais simples de o conseguir é através de cópias de segurança e de elementos menos complexos. Falamos de criar um ponto de restauro, algo que o Windows 10 permite fazer de forma simples e rápida. Veja assim como fazer este passo simples e importante.

Aumentar a segurança do Windows 10

Para além as cópias de segurança que todos devem fazer de forma periódica, há outras formas de garantir a proteção dos dados. É desta forma que, em caso de problemas, os utilizadores podem repor e ter de volta o Windows 10, sem qualquer complicação.

Criar um ponto de restauro é algo que deve ser feito sempre que vão existir alterações ou mudanças, podendo ser feito manualmente. É um processo muito simples, mas que garante a reposição para o momento antes de surgirem todos os problemas.

Simples criar um ponto de restauro

Para criarem um ponto de restauro no Windows 10, devem primeiro abrir as Definições do sistema. Ai dentro, devem depois escolher a opção Sistema, acedendo posteriormente ao separador Acerca de. É aqui dentro que vão encontrar o que precisam.

Nesta nova área devem aceder a toda a informação do sistema, tanto do software como do próprio hardware presente. Do lado direito desta janela encontram várias opções para gerir o sistema, devendo ser selecionada a opção com o nome Proteção do sistema.

Fica simples proteger os dados do utilizador

Na janela que for aberta vão encontrar a lista de discos e a configuração do ponto de restauro de cada um. Para criar um novo ponto de restauro só precisam de primeiro escolher o disco que querem salvaguardar.

De seguida, e para iniciarem o processo, devem escolher Criar. Será mostrada uma caixa com o nome que querem dar a esse ponto de restauro, não sendo necessário colocar qualquer data, uma vez que o Windows 10 já o faz para melhor identificação.

Para iniciarem devem então carregar uma última vez no botão Criar e deixar que o processo decorra. Vão ter acesso a uma barra de progressão para o acompanhar e no final deste processo vão ter uma mensagem de sucesso.

É desta forma simples que podem criar um novo ponto de restauro, manualmente, para se protegerem e aos vossos dados. Sempre que forem alterar algo no PC ou no Windows, este é mesmo um processo que devem igualmente realizar para uma maior segurança.