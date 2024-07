“Nunca reserve um voo à tarde ou à noite nos meses de verão”. Entenda o motivo!

No mundo das viagens, todas as dicas são bem-vindas, seja para a economizar tempo ou dinheiro, ou apenas para tornar o processo mais tranquilo. Desta vez, um meteorologista partilhou o motivo pelo qual devemos evitar os voos da tarde e da noite durante os meses de verão.

A história de Chris Bianchi é contada pelo Business Insider, que partilha que o meteorologista ficou preso no aeroporto de LaGuardia durante a noite de 26 de junho à espera de um avião que se atrasou por várias horas.

Num vídeo que partilhou no TikTok sobre o assunto, o meteorologista da 9News Denver revelou que quebrou "a única regra que nunca se deve quebrar".

Nunca reservem um voo à tarde, ou especialmente à noite, durante os meses de verão nos Estados Unidos.

Aparentemente, não viajar de tarde ou à noite é um tema sobre o qual os entendidos estão familiarizados. Afinal, nos comentários da sua publicação, assistentes de bordo revelaram que reservam sempre o primeiro voo da manhã, por exemplo.

Quando for viajar no verão, na dúvida, reserve os voos da manhã

Segundo Alyssa Glenny, meteorologista do AccuWeather, ao Business Insider, é possível que os passageiros que façam viagens no verão tenham um voo mais calmo pela manhã. Isto, porque "a manhã tende a ser mais calma na maior parte das zonas".

Mais calma em que sentido? Ora, os passageiros da manhã não sofrerão, à partida, com as trovoadas de verão, cujo pico acontece à tarde. Estas formam-se a partir da humidade, do ar instável e da forma como este ar se movimenta.

No verão, o calor do sol confere movimento se a atmosfera for suficientemente instável - devido a diferenças de temperatura ou humidade em diferentes camadas da atmosfera. Considerando que o ar quente sobe, o ar quente de verão perto da superfície da Terra começa a subir para altitudes mais elevadas e mais frescas. Depois, o vapor de água no ar arrefece à medida que sobe, condensando-se em nuvens e dando-se, por fim, uma trovoada.

Conforme ressalvado por Bianchi, "as condições meteorológicas noutras cidades podem realmente perturbar os seus planos de viagem", uma vez que o mau tempo não precisa de ocorrer na rota do seu voo. Por sua vez, este pode ver-se atrasado por causa de um voo anterior; este, sim, congestionado por condições meteorológicas adversas.

Referindo-se especificamente aos Estados Unidos, a meteorologista do AccuWeather explicou que os meses de abril e maio são particularmente maus para as planícies centrais e para o Tornado Alley. Depois, a partir de junho, começa a época dos furacões, segundo o Science Alert.

Então, mesmo que o seu avião não esteja a vir de uma cidade costeira na rota de um furacão, estes sistemas deslocam-se frequentemente para o interior depois de atingirem terra firme, provocando tornados e trovoadas em todos o país.

Posto isto, reservar voos de manhã não só ajuda a evitar o mau tempo, como também protege os passageiros de potenciais atrasos que se acumulam ao longo do dia.