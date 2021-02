PlayStation detém 57% de todas as consolas, mas a Xbox está cada vez mais perto

Com as mais recentes consolas lançadas no mercado, a PlayStation 5 e a Xbox Series X e S, é frequente serem divulgados estudos e curiosidades sobre as mesmas.

Agora, de acordo com os últimos dados disponíveis, a Sony ainda lidera com 57% de todas as consolas. No entanto, a Microsoft aproxima-se, com 42% de quota de mercado com equipamentos da sua marca.

PlayStation mantém liderança em consolas… até quando?

A Sony tem exatamente 57,54% das consolas do mercado. Estas são as conclusões de um relatório publicado recentemente pelo Safe Betting Sites.

No entanto, e apesar de manter a sua liderança ainda firme, o pódio está a ficar ameaçado pela aproximação crescente da Microsoft. Isto porque as consolas Xbox contam já com uma fatia de 42% do total de equipamentos. Segundo dados obtidos de fontes como Statista, StatCounter e VGChartz, a linha Xbox conta exatamente com 42,15% de todas as consolas do mercado.

Por sua vez, a Nintendo tem apenas 0,31% desta fatia de mercado. Mas também se estima que a popular Switch não faça parte destes cálculos e não tenha sido considerada na pesquisa.

Através do seguinte gráfico, podemos ter uma melhor perceção da tendência. A Sony com uma ligeira queda, e a Xbox a aproximar-se a passos largos da liderança.

Apesar de a empresa de análise não ter confirmado, o valor representado pela Nintendo pode dizer respeito às últimas unidades da Wii U que ainda se encontram ligadas aos servidores. Pelo gráfico vemos que a marca japonesa teve um pico de 16,06% em 2014, mas, desde aí, tem estado em queda.

Quanto à Sony em concreto, em 2012 detinha 90,71% das consolas, enquanto que a Microsoft contava com 9,29% da quota de mercado neste setor. Até à data, a fabricante da Xbox mantém um bom ritmo positivo, com um crescimento frequente desde 2018.

A empresa divulgou ainda as estimativas de vendas da PlayStation 4 e Xbox One.

Segundo os dados, em novembro de 2020 a PS4 conseguiu comercializar um total de 114,19 milhões de unidades. Já a Xbox One vendeu 48,69 milhões de consolas.