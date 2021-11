França anuncia novas centrais nucleares! Espanha vai fechar todas…

Apesar de fazerem parte da União Europeia, a França e a Espanha irão seguir caminhos muito diferentes no que diz respeito a centrais nucleares. O Presidente francês anunciou recentemente a construção de novas centrais nucleares, enquanto Espanha já garantiu o fecho de todas as centrais nucleares até 2035.

Hoje, Portugal e outros países, vão assinar declaração para excluir energia nuclear do financiamento europeu.

França vai construir 2 novas centrais nucleares! Espanha fecha todas até 2035

Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou recentemente que a França vai construir novas centrais nucleares, depois de já ter anunciado que vai apostar na tecnologia dos mini-reatores nucleares. O Presidente francês sublinhou ainda que a França assume a presidência do Conselho da União Europeia, a partir de janeiro de 2022, num momento importante para o continente europeu e para o Mundo, ainda sob a ameaça da pandemia, mas com condições cada vez mais eficazes para a combater.

O Governo espanhol garantiu hoje que todas as centrais nucleares do país serão desativadas até 2035 e que o plano nacional de energia e clima é mesmo para cumprir. Apesar do caminho já estar definido, esta é a reação do executivo de Pedro Sánchez à intenção manifestada por França de construir novos reatores nucleares. Emanuel Macron diz que o objetivo será garantir a independência energética do país e garantir o cumprimento das metas ambientais para 2030 e 2050.

Uma central nuclear é uma instalação industrial direcionada para produzir eletricidade a partir de energia nuclear. Caracteriza-se pelo uso de materiais radioativos que produzem calor como resultado de uma reação nuclear. As centrais nucleares usam esse calor para gerar vapor, que é usado para girar turbinas e produzir energia elétrica.

