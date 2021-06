Se durante alguns anos os tablets foram substituídos pelos smartphones, a pandemia veio trazer novamente a utilidade merecida a este produto. As aulas online, as chamadas para a família e amigos, as reuniões de trabalho, são apenas alguns dos exemplos. A Blackview tem, portanto, uma nova proposta neste segmento, acompanhando o aumento da procura.

O Blackview Tab 10 apresenta-se como um tablet Android, já com a versão 11, e traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O mais interessante é o preço promocional que faz com que esteja disponível atualmente apenas a partir de 120 €.

Blackview lança novo tablet Tab 10

A Blackview, para responder ao aumento da procura por tablets um pouco por todo o mundo, lançou um modelo novo. O Blackview Tab 10 surge então como uma opção Android, já com a versão 11 e com uma interface de utilizador própria Doke_P 1.0 OS, oferecendo ícones de apps exclusivos, o dark mode, modo jogos, Cold Room e muitas outras opções.

A bateria que o equipa é de 7480 mAh, o que, segundo a marca, oferece 5,5 horas de jogo, 6 horas de vídeo e 30 horas de reprodução de música. O seu processador é um Mediatek MTK8768 e tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, sendo que este pode ser expandido através de cartão de memória até 128 GB.

O ecrã é de 10,1″ com resolução FullHD+ e permite a utilização de duas apps em simultâneo, com ecrã dividido. Este tablet apresenta-se como uma opção bastante fina, com apenas 8,8mm de espessura e a estrutura é em alumínio

As câmaras e outras especificações

Há ainda que referir que o tablet tem uma câmara na traseira de 13 MP e uma outra na frente de 12 MP. Esta última será mais dedicada às videochamadas, enquanto a outra poderá servir perfeitamente para fotografar o mundo que o rodeia.

O tablet, além da ligação Wi-Fi, ainda permite a utilização de um cartão SIM para ligações à rede LTE. Para quem tiver interesse, existe ainda um teclado que pode ser acoplado ao tablet aumentado assim a produtividade dos utilizadores.

O tablet Blackview Tab10 está disponível em 3 cores, cinza, prateado e dourado, por um preço promocional de 120€, válido de 7 a 11 de junho, subindo depois para cerca de 130€ de 12 a 20 de junho. Depois desse dia, retomará o preço normal de cerca de 170€.

Blackview Tab10